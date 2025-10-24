La revolució elèctrica arriba al Bages: Ecovolt inaugura el concessionari BYD de Sant Fruitós de Bages
Joan Carles Batanés, alcalde de Sant Fruitós; Alberto de Aza, director general de BYD Iberia; i Agustí García Sala, director de divisió i membre del Consell d’Administració de Yomovo han pres part de l'acte
L'espai comercial és el primer concessionari de Yomovo, grup d'automoció nascut de la unió entre Maas i Vallescar
El grup d’automoció Yomovo, nascut fruit de la fusió entre Maas i Vallescar, va inaugurar ahir oficialment el seu primer concessionari, el BYD Ecovolt Sant Fruitós de Bages, ubicat al carrer de les Tines número 26. Durant l'acte van intervenir Joan Carles Batanés, alcalde del municipi; Alberto de Aza, director general de BYD a Espanya i Portugal; i Agustí García Sala, director de divisió i membre del Consell d’Administració de Yomovo. En la presentació hi va haver al voltant de 150 assistents.
El batlle va assegurar que el fet que "una empresa tecnològica, moderna, amb vehicles elèctrics de primer ordre, s'hagi fixat en Sant Fruitós per posar el seu punt de venda a la comarca és una joia". En aquest sentit, Batanés va destacar que el poble està "ben situat" i la demostració és que moltes empreses aposten per instal·lar-s'hi, tot i això, l'alcalde va fer èmfasi en la necessitat de ser "ràpids i àgils" com a administració pública.
Per la seva banda, Agustí García va admetre que "les expectatives són molt altes perquè el Bages ja representa un 15% de la facturació de Yomovo". Sobre la col·laboració amb BYD, va augurar un èxit assegurat després de combinar un "producte de qualitat i democràtic" amb els coneixements del grup pel que fa al territori i el coneixement de la zona.
En declaracions a Regió7, Alberto de Aza va explicar que un dels objectius de la marca és "estar a prop de la gent". Per això, BYD aposta pel model de distribució de concessionari: "Creiem que la proximitat amb el client és fonamental". En el cas de Sant Fruitós, el directiu va afirmar que en aquesta zona hi ha "un mercat important". A Catalunya actualment hi ha 16 punts de venda, que a principis del 2026 seran 20.
A més, aquest concessionari és el primer a la província de Barcelona a estrenar la nova identitat corporativa 7.2 de BYD, que combina un disseny avantguardista amb línies corbes, il·luminació estratègica i materials d’última generació. La nova identitat aposta per oferir una experiència immersiva al client, permetent recórrer els vehicles i conèixer-ne les tecnologies de manera interactiva i sensorial, tant a l’exposició física com mitjançant eines digitals: "És un entorn diferent d'un concessionari habitual. És molt tecnològic i immersiu", apuntava de Aza.
Una "transformació profunda"
El director general de BYD va assegurar que el sector de l'automoció està "patint una transformació molt profunda" cap a la mobilitat ecològica i elèctrica perquè aquesta és la "solució de futur". De Aza afegia que aquest procés de canvi s'ha accelerat des de principis de 2025 "després d'uns anys amb quotes d'electrificació de les més baixes d'Europa".
Per a agilitzar la transformació, el directiu va assenyalar la necessitat que els fabricants ofereixin vehicles endollables i que es creïn les infraestructures necessàries: "L'administració ha de complir amb la part de recàrrega pública i crear facilitats a través de plans d'ajuda com el MOVES, que ha de millorar la implementació, perquè és poc pràctic". Centrant-se en BYD, de Aza va fer èmfasi en el full de ruta de la marca: "Tenim una oferta molt completa d'endollables i, a més, amb preus assequibles".
Les marques xineses s'han situat al capdavant del mercat elèctric. Segons el director general de BYD Iberia, això es deu bàsicament "perquè van començar abans que els europeus en entendre que era la solució del futur pels problemes de contaminació a la Xina". Tots aquests anys d'avantatge es tradueixen en "economies d'escala major, una tecnologia més treballada i bateries més modernes".
Per acabar, de Aza va destacar la qualitat de les bateries de BYD: "Fa 30 anys que som fabricants de bateries, i estem investigant i innovant en el camp elèctric". Aquest procés es tradueix en la creació de la Blade Battery, "probablement la millor bateria per a automoció del mercat perquè la seva composició química està demostrant ser molt més segura".
Què ofereixen?
El nou espai comercial compta amb diversos models de BYD, com el DOLPHIN SURF 100% elèctric —el vehicle urbà del segment A més venut de la seva categoria— o el SUV Coupé SEALION 7. Tot i això, el gran protagonista de la inauguració va ser l’híbrid endollable SEAL 6 DM-i, presentat fa poques setmanes, disponible tant amb carrosseria familiar com amb la versió Touring, amb un maleter de fins a 1.535 litres.
El SEAL 6 DM-i combina un disseny elegant basat en el llenguatge Ocean de BYD amb un interior espaiós i tecnològicament avançat. El seu sistema híbrid permet circular la major part del temps en mode elèctric gràcies a la tecnologia Dual Mode Intelligent. Ofereix fins a 105 km d’autonomia elèctrica i una autonomia total combinada de fins a 1.505 km.
Disponible en tres nivells d’acabat (Boost, Comfort Lite i Comfort), incorpora un ampli equipament de sèrie amb elements com la pantalla tàctil central de 12,8 o 15,6”, seients elèctrics, càmera posterior i la funció V2L per alimentar dispositius externs.
