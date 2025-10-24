Tanca la Ferreteria Manresana després de prop de 40 anys en actiu
El negoci situat a l'avinguda de Tudela, al barri de la Plaça Catalunya, ha abaixat la persiana aquesta setmana
Formava part de la cadena de ferreteries de proximitat Optimus, amb més de 300 botigues per tot l'estat
Manresa ha perdut aquesta setmana un nou negoci amb una llarga trajectòria al darrere. La Ferreteria Manresana, amb seu a l'avinguda de Tudela de la capital del Bages, al barri de la Plaça Catalunya, que aquest novembre hauria celebrat 40 anys en actiu, ha abaixat la persiana definitivament.
Segons ha pogut saber Regió7, la jubilació de dos treballadors de l'establiment hauria portat els seus responsables a fer el cop de cap i tancar.
L'estebliment formava part de la cadena de ferreteries de proximitat Optimus, una marca nascuda el 2015 amb presència en vuit comunitats autonòmiques i a Andorra; integrada per quatre cooperatives de ferreteria que van decidir sumar forces (Coinfer, QFPlus, Synergas i Ymás), i amb més de 300 botigues repartides per tot l'estat, a més a més d'una canal de venda en línia.
