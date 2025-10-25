Xavier Marcet, consultor i conferenciant: "Els joves que només es volen quedar a casa teletreballant poden acabar fora del sistema perquè són els més fàcils de substituir"
El prestigiós empresari i professor recomana que els júniors estiguin en contacte directe amb els companys que tenen més edat per aprendre'n i impregnar-se de la seva cultura empresarial
El prestigiós conferenciant Xavier Marcet, empresari, consultor, assagista i professor, va subratllar divendres al Bages que la intel·ligència artificial (IA) generativa suposa una amenaça més greu per a determinats joves que per a les persones grans, en contra de la creença popular.
Enmig de la sorpresa que aquesta afirmació va causar entre l'auditori, participants i assistents a la jornada Manresa Futur, organitzada per l'Ajuntament de la capital de la Catalunya central amb la col·laboració d'UManresa, va argumentar: "Amb el bum digital, les persones havien d'adaptar-se a la tecnologia. Ara passa el contrari, ja que és la tecnologia qui s'adapta a nosaltres, les persones".
Des del seu punt de vista, aquest factor contribuirà a integrar els sèniors que s'esforcin per no quedar-se enrere. "En canvi, s'equivoquen, i molt, els joves que, precisament perquè els avenços digitals ho fan possible, només volen estar a casa seva teletreballant. Sé que una idea com aquesta pot sonar poc correcta", va afegir.
En opinió de Marcet, amb una àmplia experiència en centres d'innovació de referència mundial, com Silicon Valley o l'Institut Tecnològic de Massachesetts (MIT, per les seves sigles en anglès), als Estats Units, aquest és el tipus de personal "que més necessita anar a la feina, estar en contacte amb els companys, impregnar-se'n, dels seus coneixements".
"Aquests joves poden ser expulsats del sistema perquè són fàcils de substituir", va alertar. Per al consultor, ells són un clar exemple de la "cultura de la formació a les empreses". "L'important és aprendre, no pas formar-se. Aprendre requereix esforç, a diferència d'acumular cursos de formació", va assegurar.
I va concloure: "Manresa i el Bages seran rellevants en la mesura en què trobin les persones que liderin la transformació. No ens ha de preocupar tant la manera de fer les coses (know-how), sinó qui les pot dur a terme (know-who)".
