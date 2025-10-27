El Centre de Formació Pràctica de Manresa impulsa una fira del metall per reivindicar-se davant de les administracions
El CFP confia que la cita, que tindrà lloc els dies 12 i 13 de novembre al Palau Firal, doni una empenta a la seva visibilització i a l'obtenció dels recursos públics que fins ara se li neguen
El Centre de Formació Pràctica (CFP) impulsa la primera edició d’ExpoCFP, una fira del metall professional adreçada a empreses del sector que tindrà lloc els dies 12 i 13 de novembre al Palau Firal de Manresa. L’esdeveniment té la voluntat d’oferir un espai pràctic, col·laboratiu i orientat a donar resposta als reptes reals de les empreses del territori, però alhora (i sobretot)com una reivindicació del mateix centre davant de les administracions, per les quals se sent econòmicament ignorada.
La fira, la primera d'aquestes característiques que se celebra a la Catalunya central, comptarà amb la participació de més de 45 empreses proveïdores del sector d'arreu de Catalunya, moltes d'abast multinacional, que mostraran solucions tecnològiques i innovadores a través d’un format diferent del d’una fira tradicional. En comptes de presentar productes de manera aïllada, les empreses treballaran conjuntament per recrear fluxos de treball integrats, on es podrà veure com diferents tecnologies —maquinària, programari i equips— interactuen entre si per oferir solucions completes i eficients.
La fira es durà a terme entre les dues plantes del CFP, la segona de les quals inaugurada fa dos anys. Al pàrquing, a més s'ubicaran vehicles de Formula Student i food trucks perquè hi hagi també una zona més informal per al contacte professional.
La fira té la voluntat de mostrar com la tecnologia pot ajudar les empreses del territori i afavorir les connexions de valor entre empreses, proveïdors i talent local. A més de l’espai expositiu, ExpoCFP oferirà una agenda d’activitats amb ponències, demostracions i tallers pràctics conduïts per professionals i experts de primer nivell.
Per al Centre de Formació Pràctica, la fira ha de servir per demostrar a les administracions el seu potencial, expliquen Emma Moreno, la directora del centre, i el formador Xavier Martínez. "Busquem fer un salt qualitatiu, que hi hagi un abans i un després de la fira", diu Moreno, que reclama més "visibilitat" del centre per a les administracions.
El CFP està queixós: l'abril del 2023, representants del centre van comparèixer davant la comissió d’Empresa i Treball del Parlament de Catalunya per exposar els seus plans de creixement i donar a conèixer la feina del centre a favor de l’ocupació i la competitivitat de la indústria del territori. L’objectiu de la compareixença era posar sobre la taula la necessitat que el CFP disposés de finançament públic estable per mantenir el seu nivell d'activitat. Els responsables del CFP demanaven que l’administració assumís el 70% del cost de les obres d’ampliació del centre, uns 280.000 euros, i que aportés anualment 200.000 euros per al funcionament de l'espai. "Des d'aleshores hem trucat a totes les portes, i no se n'ha obert cap", lamenta Moreno. Xavier Martínez explica que mentre les empreses reclament mà d'obra qualificada, "nosaltres l'oferim, però ningú [de l'administració] no ho veu".
El CFP va inaugurar ara fa dos anys les seves noves instal·lacions, una ampliació que va suposar una inversió de 500.000 euros que ha hagut d'assumir, amb endeutament, el mateix centre. "No ens ha arribat ni un duro", explica Emma Moreno.
El CFP imparteix gairebé 5.000 hores de formació anual i acull un miler d'alumnes. "I amb tecnologia més avançada que moltes empreses", recalca Martínez.
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»
- Sor Lucía reacciona al nou disc de Rosalía: «Ella eleva els ulls al cel des de la terra i canta per connectar amb els joves»
- Centenars de joves cristians es troben a Montserrat: «La música i les xarxes socials estan apropant moltíssima gent a Déu»
- Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys
- Els bombers rescaten amb hipotèrmia dos joves caiguts de nit a la llera del riu a Berga
- Montserrat Pedreira, directora del Grau d’Educació Infantil de la UVic-UCC: «Quedem malament a les proves PISA perquè seguim ancorats al passat. El més habitual aquí és treballar amb el llibre de text, com fa 50 anys»
- L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”