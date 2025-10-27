Manresa Il·lumina, finalista als Premis BBVA a la Sostenibilitat Empresarial
Els guardons es lliuren aquest dimecres a la tarda
La cooperativa energètica Manresa Il·lumina, impulsada per l’Associació d’Empresaris de Bufalvent, ha estat seleccionada com a finalista de la 3a edició dels Premis BBVA a la Sostenibilitat Empresarial, que reconeixen les vuit iniciatives més innovadores i compromeses amb la sostenibilitat a Catalunya (de vint candidatures inicials).
Aquests premis, organitzats per El Periódico de Catalunya en col·laboració amb el BBVA, tenen com a objectiu fomentar models de negoci i projectes que contribueixin a un desenvolupament econòmic més sostenible, eficient i responsable.
Enguany, s’hi ha introduït una fase de votació popular, en què participa Manresa Il·lumina, per donar més visibilitat als finalistes.
El lliurament de guardons tindrà lloc el aquest dimecres 29 d’octubre de 2025, a les 18:30h, a la seu del BBVA a Barcelona
Aquest reconeixement arriba després que el projecte també fos finalista als Innovation in Politics Awards 2025, en què va quedar entre els deu millors en la categoria d’Economia Circular.
Manresa Il·lumina és una cooperativa energètica impulsada des de Bufalvent que aposta per un model col·lectiu de generació i consum d’energia renovable, amb l’objectiu de reduir emissions, avançar cap a l’autosuficiència energètica i reforçar el teixit empresarial local. El projecte aposta "per una transició energètica justa i descentralitzada" a través d’un model de participació voluntària per garantint que "els beneficis econòmics, socials i ambientals es reinverteixin al territori".
“Aquest tipus de reconeixements posen en valor el treball col·lectiu d’empreses i persones que creuen en un nou model energètic, més just, local i sostenible” destaca la Gerent de l’Associació i Secretària del Consell Rector, Montserrat Ambrós.
El passat mes de setembre, Manresa Il·lumina va ser escollit entre els 10 millors projectes europeus d’economia circular en els prestigiosos guardons Innovation in Politics Awards 2025.
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»
- Sor Lucía reacciona al nou disc de Rosalía: «Ella eleva els ulls al cel des de la terra i canta per connectar amb els joves»
- Centenars de joves cristians es troben a Montserrat: «La música i les xarxes socials estan apropant moltíssima gent a Déu»
- Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys
- Els bombers rescaten amb hipotèrmia dos joves caiguts de nit a la llera del riu a Berga
- Montserrat Pedreira, directora del Grau d’Educació Infantil de la UVic-UCC: «Quedem malament a les proves PISA perquè seguim ancorats al passat. El més habitual aquí és treballar amb el llibre de text, com fa 50 anys»
- L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”