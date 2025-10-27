"La prioritat és oferir pagaments cada cop més segurs i senzills"
El Mastercard Innovation Forum España marca el rumb cap a un futur de pagaments més segurs, eficients i accessibles per a tothom
Sota el lema "Carrera cap al futur", la nova edició del Mastercard Innovation Forum España ha convertit el Palau de Vistalegre en l’epicentre de la innovació en la indústria dels pagaments. Més de 600 assistents, entre professionals, empreses tecnològiques i representants de l’ecosistema financer i dels pagaments, s’han reunit per explorar com la Intel·ligència Artificial, la tokenització o el comerç agèntic estan transformant la forma en què gestionem els nostres diners per a viatges, experiències i compres de tot tipus. Sobre aquesta revolució, els reptes que planteja i com Mastercard està accelerant aquest canvi cap a un futur més connectat i confiable, conversem amb Juan Pablo Vivas, director general de Mastercard España.
Aquest fòrum s’ha consolidat com una cita clau sobre innovació per al sector financer. ¿Què representa el Mastercard Innovation Forum España per a la companyia i quin missatge deixa aquesta edició?
El Mastercard Innovation Forum España és una cita clau i molt significativa per a la companyia. És un moment per reunir els nostres clients: bancs fintechs, comerços, i totes les companyies que formen l’ecosistema dels pagaments, a fi de compartir sessions amb temàtiques d’interès sobre els temes més candents: IA, ciberseguretat, disrupció en els pagaments o tendències dels consumidors; i mostrar la innovació més tangible que estem desenvolupant per fer que els pagaments siguin més segurs, senzills i intel·ligents.
El missatge central d’aquesta edició, sota el lema Carrera cap al futur, encapsula la velocitat i l’ambició amb què Mastercard està innovant, anticipant-se a les necessitats dels nostres clients.
La imatge i el fil conductor d’aquesta nova edició, amb el seu lema «Carrera cap al futur», són disruptius. ¿D’on sorgeix la idea?
D’una banda, fa una picada d’ullet al nostre patrocini de l’equip McLaren en la Fórmula 1, una aliança que s’enfortirà el 2026 quan l’equip passi a denominar-se Mastercard McLaren, connectant així la nostra visió de futur amb el dinamisme i l’avantguarda de l’automobilisme d’alta competició. Com que sempre ens agrada sorprendre els nostres convidats, vam portar el cotxe de McLaren i simuladors perquè poguessin provar les seves habilitats al volant. D’altra banda, és un paral·lelisme amb la nostra carrera en l’àmbit de la innovació.
¿Quines tendències marquen avui el consum digital i en general l’ecosistema de pagaments a Espanya?
A Espanya, l’ecosistema està marcat per diverses tendències clau. El comerç electrònic segueix creixent a un ritme imparable, amb una facturació de 95.000 milions d’euros el 2024. Innovem perquè els pagaments en línia tinguin la mateixa experiència segura i senzilla que, per exemple, el contactless, generant compres en un clic al tenir les targetes emmagatzemades de forma segura o amb autenticació biomètrica. El turisme també és clau, amb Espanya a punt de convertir-se en el primer corredor i receptor turístic del món. La mobilitat és una altra àrea d’expansió, aquí hem treballat en el desplegament de pagaments contactless en el transport públic de ciutats com Madrid, Santander o Palma de Mallorca.
A nivell tecnològic, la IA està redefinint els pagaments, des de la prevenció del frau fins a la hiperpersonalització del comerç i l’aparició d’agents que poden comprar i pagar en el nostre nom.
"L’objectiu és que el 100% del comerç electrònic a Europa estigui tokenitzat el 2030"
Tenint en compte les actuals formes de pagament, ¿quines són les principals amenaces amb què es troben les entitats financeres?
Destacaria la lluita contra el frau, que evoluciona al ritme de les noves amenaces. Els patrons de frau són cada vegada més complexos i sofisticats, cosa que exigeix una inversió contínua en eines innovadores i tecnologies com l’anàlisi avançada de dades i la IA per anticipar-los i neutralitzar-los. A més a més, un desafiament important és aconseguir un equilibri entre seguretat i experiència de l’usuari, ja que les mesures antifrau, tot i que necessàries, no han de fer el procés de pagament més complex o intrusiu. Per això, hem invertit 11.000 milions de dòlars en els últims 5 anys en capacitats de ciberseguretat i Intel·ligència Artificial, sistemes que detecten i prevenen el frau i, alhora, ajuden les empreses en aquesta lluita.
Des de la seva posició a Mastercard, ¿quines innovacions estan implementant per millorar la seguretat, l’eficiència i l’experiència d’usuari en les transaccions?
Diverses tecnologies estan transformant els pagaments per fer-los més segurs i eficients. La tokenització és fonamental, ja que substitueix les dades sensibles de la targeta per codis únics, cosa que redueix el frau i agilitza les transaccions en el comerç electrònic; la IA també és clau per a la detecció de frau i la verificació d’identitat; solucions com Click to Pay simplifiquen els pagaments en línia a l’eliminar la necessitat d’introduir manualment les dades de targeta, oferint una experiència tan fluida com el contactless; les passkeys permeten la identificació segura sense contrasenyes. Finalment, els pagaments contactless i Tap on Phone estan accelerant l’acceptació, permetent als comerços acceptar pagaments directament des d’un smartphone, cosa que duplica els punts d’acceptació i facilita les operacions. A més a més, estem desenvolupant solucions com Agent Pay, que facilita pagaments digitals segurs i eficients a través d’agents autoritzats, una alternativa accessible i amb mecanismes d’autenticació reforçada.
"Solucions com ‘Click to Pay’ simplifiquen els pagaments en línia i eliminen la introducció manual de les dades de la targeta"
¿Com diria que poden evolucionar els serveis bancaris i el comerç en línia per al 2030?
Evolucionaran cap a un ecosistema més integrat, hiperpersonalitzat i excepcionalment segur. Veurem una consolidació de la tokenització, amb l’objectiu que el 100% del comerç electrònic a Europa estigui tokenitzat. La IA serà omnipresent, impulsant la detecció de frau, la ciberseguretat i la hiperpersonalització del comerç. Les passkeys reemplaçaran les contrasenyes, i solucions com Click to Pay faran els pagaments en un sol clic.
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»
- Sor Lucía reacciona al nou disc de Rosalía: «Ella eleva els ulls al cel des de la terra i canta per connectar amb els joves»
- Centenars de joves cristians es troben a Montserrat: «La música i les xarxes socials estan apropant moltíssima gent a Déu»
- Els bombers rescaten amb hipotèrmia dos joves caiguts de nit a la llera del riu a Berga
- Montserrat Pedreira, directora del Grau d’Educació Infantil de la UVic-UCC: «Quedem malament a les proves PISA perquè seguim ancorats al passat. El més habitual aquí és treballar amb el llibre de text, com fa 50 anys»
- L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
- Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys