L’APCE premia les bones pràctiques en el sector de l’habitatge i l’urbanisme
L’Associació de Promotors de Catalunya va celebrar la setmana passada a Barcelona la quarta edició dels seus guardons, en els quals va reconèixer les aportacions de les empreses SATE-VEG, AQ Acentor, Culmia i Llar Unió Catalonia.
L’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE) ha reconegut en la quarta edició dels Premis APCE les aportacions de les empreses SATE-VEG, AQ Acentor, Culmia i Llar Unió Catalonia. L’acte d’entrega es va celebrar la setmana passada al CaixaForum de Barcelona, consolidant-se així com la trobada anual de la professió, en el que es posa en valor la tasca i les bones pràctiques d’empreses, professionals i institucions relacionades amb el sector de l’habitatge i l’urbanisme a Catalunya.
La celebració va reunir més de 300 persones, entre representants institucionals, personalitats i professionals del sector de la promoció-construcció, així com també de la societat civil i empresarial de Catalunya. Va estar presidida per Salvador Illa, president de la Generalitat de Catalunya, que va assegurar que el Govern prendrà les mesures que convingui per "garantir l’accés a l’habitatge" i que estan oberts a estudiar qualsevol iniciativa que permeti avançar, per a la qual cosa va demanar la col·laboració de constructors i promotors. "Són particularment necessaris. Comptem amb vosaltres", va assegurar.
Innovació i tecnologia
El valor de la professió va quedar reflectit en les quatre empreses premiades, corresponents a les categories d’Innovació i tecnologia, Sostenibilitat, Regeneració urbana i rehabilitació i Compromís social. El guanyador en el primer àmbit va ser el sistema d’aïllament exterior SATE-VEG, desenvolupat per la Universitat Politècnica de Catalunya juntament amb Sempergreen Ibérica i Estudi BIGA. Aquest sistema és una solució integral per a la rehabilitació energètica de façanes obsoletes que combina capes de material aïllant amb un acabat vegetal, cosa que permet que l’aigua i els nutrients circulin pel seu interior i serveixin de substrat per a plantes estacionals.
El premi va ser entregat per Maria Alsina, directora territorial a Barcelona de CaixaBank, i per Xavier Vilajoana, i el van recollir Cristina Pardal March, arquitecta i professora adjunta del Departament de Tecnologia en l’Arquitectura de la UPC; Enrique Corbat Diaz, arquitecte i professor associat del mateix departament; i Toni Amich Llacuna, director de vendes i màrqueting a Sempergreen Espanya.
Sostenibilitat
L’edifici Londres d’AQ Acentor, construït a la Marina del Prat Vermell a la Zona Franca de Barcelona, va obtenir el premi en la categoria de Sostenibilitat. L’edifici destaca pel seu disseny disruptiu i el seu enfocament holístic, on cada detall ha sigut pensat per reduir l’impacte ambiental i millorar el benestar dels seus habitants, amb mesures com un aïllament tèrmic avançat, plaques fotovoltaiques a la coberta o la seva preparació per connectar-se a la futura xarxa d’aigua regenerada de la Zona Franca, entre altres aspectes. El projecte dedica un 30% de les unitats a habitatge protegit, reafirmant la seva vocació social.
El guardó va ser entregat per Xavier Vilajoana i Joan Ramon Riera, comissionat d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona, i el van recollir Emma Martell, directora de gabinet d’AQ Acentor; José Antonio Alfonso, director territorial de Catalunya d’AQ Acentor; i Margarita Massagué, gerent.
Transformació urbana
El projecte 'Sector Carrers Quetzal, Riera Blanca i Av. del Carrilet', de Culmia, va rebre el premi a la Regeneració urbana i rehabilitació. Es tracta d’un projecte de transformació urbanística de 22.008 metres quadrats edificables planificat fa més de 30 anys. S’han construït 85 habitatges, dels quals 30 són de protecció oficial, i s’ha destinat l’equipament privat del desenvolupament a una residència geriàtrica.
Xavier Vilajoana i Jaume Masana, director de Negoci de CaixaBank, van entregar el premi a Mónica Romero, gerent de promocions de Culmia, i Ramon Casanovas, director d’urbanisme de la mateixa empresa.
Compromís social
Finalment, en la categoria Compromís social, el premi va reconèixer Llar Unió Catalonia, una cooperativa sense ànim de lucre amb més de 4.000 habitatges de protecció oficial entregats en els últims 30 anys, tant en règim de lloguer com de propietat. Són promotors socials homologats i treballen en diferents sectors, amb 500 habitatges en construcció i uns altres 500 en fase de projecte. Un guardó que va ser entregat per Illa i Vilajoana, i va ser recollit Manel Fraixedas i Dolors Paredes, membres del Consell Rector de Llar Unió Catalonia.
L’acte havia començat amb la conferència de Javier García Arenas, economista sènior de CaixaBank Research, que va analitzar el context macroeconòmic actual i els efectes sobre la conjuntura del sector immobiliari, així com les previsions de l’entitat financera –partner principal de l’esdeveniment– respecte a l’evolució del sector immobiliari per a aquest tancament del 2025. L’expert va assegurar que la compravenda d’habitatge està mostrant un "gran dinamisme", si bé l’augment del preu s’està estenent a la perifèria de les ciutats i existeix una escassetat d’habitatge assequible, sobretot de lloguer.
Davant d’això, Xavier Vilajoana, president d’APCE, va remarcar que les necessitats del sector són les mateixes que les de tota la ciutadania: crear llars. «Som conscients que no és senzill, que es requereixen esforços de tots», va apuntar, alhora que va celebrar que les administracions hagin posat fil a l’agulla amb el problema de l’habitatge. Sobre la trobada per si mateix, Vilajoana va voler destacar el mèrit i el valor d’un sector "extremadament transversal", que requereix coneixements tècnics, financers, administratius i legals.
D’aquesta forma, l’edició del 2025 dels PREMIS APCE va voler remarcar l’esforç del sector promotor i constructor en el desenvolupament del sector, l’evolució de les ciutats i el benestar de les persones.
