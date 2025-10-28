El turisme al Bages creix el 20% a l'estiu respecte del 2024
La presència de visitants els mesos de juliol i agost també augmenta al Berguedà (15,6%) i al Moianès (10,4%)
El Bages va acollir a l'estiu el 20,9% més de viatgers que a l’estiu de 2024, una tendència similar a la registrada a la resta de comarques d’interior de la província de Barcelona. En comparació amb l’estiu de l’any anterior, l’increment més elevat va tenir lloc al mes de juliol, amb un increment del 30,3%, un augment que dobla el del mes d'agost, segons l’informe de Balanç de l’activitat turística a l’estiu 2025, elaborat pel Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona (LABturisme).
Segons l'estudi, el Bages és la comarca de la demarcació de Barcelona on més ha crescut d'un any a l'altre l'activitat turística, només per darrera de l'Alt Penedès (23,4%). A la resta de comarques de la Catalunya central també s'han experimentat creixements: del 15,6% al Berguedà i del 10,4% al Moianès.
En conjunt, a la demarcació de Barcelona 6 de cada 10 turistes que la van visitar durant el període estival són estrangers, una tendència en alça que constata el mateix informe. El mercat francès segueix sent el principal emissor però perd pes i els països de procedència es diversifiquen. El turisme a l’Entorn de Barcelona, que correspon a la província de Barcelona menys el Barcelonès, creix un 9,3%, 5 punts per sobre de la mitjana catalana (2,7%), amb un total d'1,37 milions de viatgers.
El turisme internacional ha augmentat el 12%, fins als 828.537 viatgers. Si bé França continua sent el principal mercat forà (amb un de cada 4 visitants), perd pes en favor d’Alemanya (13,4%) i Països Baixos (12,9%). Regne Unit(9,5%) és el quart emissor, però perd importància respecte dels últims dos anys. Itàlia (4,8%) i l’àrea d’Estats Units i Canadà (3,9%) també són mercats destacats. El mercat domèstic, per la seva banda, es manté estable, representant el XX% del total, i d’aquests més del 75% procedeixen de la pròpia Catalunya.
Pel que fa al nombre total de pernoctacions (4,95 milions) puja un 1,5% respecte a 2024 i supera també el 4,70 milions de 2023. Un 75% dels viatgers ha escollit un establiment hoteler com a allotjament, un 6,1% més que fa un any. L’Entorn de Barcelona és la tercera destinació espanyola en quant a la demanda en aquesta tipologia d’allotjament que més ha crescut en comparació, només per darrere d’Alacant (7,2%) i Cadis (6,4%).
El pes dels càmpings sobre el total dels allotjats a l’Entorn de Barcelona és menor però la seva demanda creix en un 23,7%, el creixement més elevant entre les destinacions espanyoles amb major oferta d’establiments de càmping i molt per sobre de la mitjana espanyola, que disminueix un 0,3%. Es registren estades més llargues que l’any anterior al Maresme i al Garraf (5,8 i 6,3 nits respectivament). En canvi, el turisme rural, que augmenta a tota Espanya amb una mitjana de l’1,9%, baixa a la demarcació en un 5,1%.
Perfil del visitant a l’estiu
Les dades de l'informe revelen que el visitant viatja majoritàriament per motius d’oci (65,8 %); un 50% ho fa amb parella i és la primera vegada que visita les comarques de Barcelona, i gairebé el 60 % utilitza el vehicle privat per arribar a la destinació. Entre les activitats més populars, hi ha les compres (47,1 %), les visites culturals (que pugen fins al 43,9 %) i anar a la platja (36,5 %).
La despesa declarada per persona a l’estiu del 2025 és de 710 euros, el 4,3 % més baixa que el 2024, però per sobre de la registrada el 2023. La partida que ha registrat una disminució més significada és el transport (-8,8 %). També s’ha reduït el pressupost que els turistes destinen a l’allotjament (-3,7%) i menys a l’estada (-0,9%).
El preu de l’allotjament s’ha incrementat en les principals categories, però d’una forma més accentuada els dels càmpings (+18,8 %), amb un valor mitjà que frega la xifra de 2023 (32,3 € per parcel·la). També puja el preu dels establiments de turisme rural (+9,4 %, recuperant el preu de 2023, de 95 € per habitació ocupada) i, en menor mesura, el dels establiments hotelers (+0,6 %, desprès dels augments continuats dels últims anys). Aquest preu s’ha situat enguany en els 117,6 € per habitació ocupada.
Pel que fa a l’oferta d’allotjament no tradicional (resta d’establiments no classificats com a establiments hotelers, càmpings o turisme rural), l’oferta a l’Entorn de Barcelona és enguany de 8.000 propietats i 52.000 places, menor que l’estiu de l’any passat. Aquests allotjaments han registrat una ocupació mitjana d’entre el 40 i el 60% durant l’estiu.
