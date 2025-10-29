Manresa celebra dos sopars d'aprofitament Gastrorecup
Els àpats tindran lloc aquest dijous al Convent de Santa Clara, organitzat per la Comunitat Slow Food Catalunya Central, i a la Joviat
Els sopars de reaprofitament Gastrorecup tindran aquest dijous dos escenaris a Manresa. D'una banda, la Comunitat Slow Food de Catalunya Central organitza a la Sala Gòtica del Convent de Santa Clara el segon sopar d'una iniciativa creada inicialment per la xef Ada Parellada, i que ara compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Aquest any, quan se celebra la desena edició, s’hi han sumat al voltant de 70 restaurants de tot Catalunya. L'altra cita a la capital del Bages serà a la Joviat.
Gastrorecup és una iniciativa que convida els restaurants a oferir àpats periòdics elaborats amb aliments descartats pel circuit comercial, a un preu assequible. L'objectiu és conscienciar tant la població com el sector de la restauració sobre la importància de combatre el malbaratament alimentari.
Els restaurants que hi participen, d’arreu de Catalunya (del territori central també se sumen el Somiatruites d'Igualada i el Nou Urbisol de Castellolí), elaboren un menú improvisat a partir dels productes que els arriben aquella setmana, des dels mateixos pagesos o també de la cadena de distribució. Es tracta d’aliments ‘recuperats’, és a dir, en un estat de consum perfecte però que haurien estat descartats per motius estètics o bé per excedent de producció, entre d’altres. Així doncs, el factor sorpresa hi és present i els comensals no poden triar els plats. En el cas del de la Comunitat Slow Food de Manresa, a més, s’afegeixen dues singularitats: de tots els sopars Gastrorecup que es fan a Catalunya serà l’únic que estarà cuinat de forma col·lectiva, amb la participació dels cuiners de la Comunitat Slow Food de la Catalunya Central, i l’altre, el caire de solidaritat ja que la totalitat de la recaptació de la nit serà destinada a la Fundació Convent de Santa Clara, donant suport a les seves iniciatives socials i culturals a la regió.
En el cas de la Joviat, que també té una finalitat solidària, els diners recaptats es destinaran a La Marató de 3Cat, que enguany està dedicada a la lluita contra el càncer.
Aquest acte solidari és una demostració del compromís de la comunitat gastronòmica amb el benestar social i el desenvolupament cultural, oferint una oportunitat única per gaudir d'una experiència culinària excepcional mentre es contribueix a una causa valuosa.
Els restaurants participants al sopar de la Comunitat Slow Food són el Cau de l’Ateneu, Ígnia, Laida de Manresa, La Sardana i La Xicra d’Artés, Cal Patoi de Navarcles, Mas de la Sala de Sallent i la participació del Quim de l’Obradora de Manresa. El sopar es preveu que aplegui un centenar de comensals.
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
- L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició
- Mor atropellat un home de 60 anys que anava acompanyat d'un menor a Castellbell i el Vilar
- Fem panellets: la recepta definitiva perquè et quedin boníssims
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»