Jornada Planeta Agro
Quatre veus del món rural participaran a Planeta Agro de la Catalunya central
Valentí Roqueta, Miquel Bistués, Marta Arce i Antoni Trasobares compartiran experiències i propostes per avançar en sostenibilitat, innovació i resiliència davant el canvi climàtic
Quatre professionals destacats del món rural debatran sobre sostenibilitat i indústria càrnia en l'acte de Planeta Agro, la Veu del Món Rural, de la Catalunya central. L'esdeveniment tindrà lloc el pròxim 10 de novembre del 10 del matí a 12 del migdia al Celler Abadal, a Santa Maria d’Horta d'Avinyó. L’esdeveniment està impulsat per AgroBank en col·laboració amb Abadal i amb l’organització de Regió7, El Periódico i Prensa Ibérica.
L’acte reunirà quatre veus de referència del món carni, agrari i ambiental en una taula rodona que buscarà analitzar com el sector pot adaptar-se als reptes del canvi climàtic sense perdre competitivitat ni arrelament al territori. L'entrada és gratuïta, però cal apuntar-se a través d'un formulari online.
El president de Roqueta Origen, Valentí Roqueta, aportarà la seva visió des de l’experiència d’una empresa amb una llarga trajectòria vinculada al territori i compromesa amb la producció responsable. Al seu costat hi intervindrà Miquel Bistués, responsable de Medi Ambient i tècnic de R+D+I de Mafrica, que explicarà com la indústria càrnia pot innovar per reduir la seva petjada ambiental.
També hi participarà Marta Arce, directora de l’Escola Agrària de Manresa, que remarcarà el paper de la formació i el relleu generacional en la transformació del sector, i Antoni Trasobares, director general del Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya (CTFC), que defensarà la necessitat d’integrar el coneixement científic i la gestió forestal en les estratègies de sostenibilitat.
La taula estarà moderada per la periodista de Regió7, Queralt Casals, i serà l’eix central d’una jornada que també comptarà amb la participació del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig i Molist, i amb la intervenció de Carina Termens, directora d’AgroBank a Catalunya, en l’obertura.
El debat serà un espai per compartir experiències i buscar solucions conjuntes que permetin reforçar la sostenibilitat del món rural i la indústria agroalimentària. Després de la taula rodona, els assistents podran participar en un coffee-networking per continuar intercanviant idees i projectes.
