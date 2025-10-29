La presència de piquets per la vaga del metall altera la mobilitat als polígons de Bufalvent i Santa Anna
La protesta dels treballadors del sector metal·lúrgic provoca retencions de dos quilòmetres a la capital del Bages
ACN
Piquets han tallat aquest dimecres al matí la C-55 a Manresa i la BV-4511, accessos al polígon de Bufalvent i al de Santa Anna, com a acte de protesta per la vaga del metall. Tot i que la seva presència és escassa, està provocant cert enrenou des de primera hora i altera tant l'entrada i sortida i vehicles del polígon com la circulació per les vies que hi donen accés.
A la C-55, la presència de manifestants al punt quilomètric 27 de la carretera, a tocar de l'accés al polígon de Bufalvent, ha arriba a provocar entre les 8 i les 10 del matí uns dos quilòmetres de retenció en tots dos sentits. A causa de la presència de piquets per la zona, els Mossos han tallat tant l'accés a la rotonda de l'avinguda dels Països Catalans des de Barcelona com l'entrada al polígon des de la BV-1225, que ve del Pont de Vilomara. El trànsit ja ha quedat obert.
A la BV-4511, piquets també han complicat l'accés al polígon de Santa Anna a partir d'1/4 de 8. En aquest cas, el tall s'ha perpetrat al punt quilomètric 3 i s'hi han arribat a acumular cues d'uns dos quilòmetres. Aquí, la carretera ha quedat reoberta minuts abans de les 10 del matí.
La vaga convocada està afectant, amb incidència diversa, en empreses grans del sector a la comarca com Denso, Top Cable, Vilardell Purtí, Avinent Implant, Remco, Raymond Tecniacero, Gestamp i Ausa, segons han explicat fonts sindicals. A més, se suma l'aturada total a Magneti Marelli per l'expedient d'extinció presentat per l'empresa multinacional.
El president de la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central, Dídac Contreras, assegura que la patronal aborda la jornada "amb tranquil·litat", tot i l'afectació total de la vaga en algunes grans empreses del sector. "Els treballadors estan en el seu dret de fer vaga i seguirem negociant per arribar a un acord, però no es pot cedir sempre a tot el que un demana", diu Contreras.
La incidència de la vaga es fa notar al conjunt de la demarcació. Hi ha talls a alguns dels principals accessos a Barcelona, com la Ronda de Dalt i la Ronda Litoral, i provoquen llargues cues per protestar contra el trencament de les negociacions amb la patronal per al nou conveni. La C-32 està a tallada a Cornellà de Llobregat en els dos sentits de la marxa, i provoca retencions a la C-32 de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona, i a la Ronda de Dalt del Nus de la Trinitat a Cornellà en sentit Llobregat. Els treballadors també han tallat diversos punts i accessos en polígons del Baix Llobregat i el Vallès Oriental i Occidental.
La reunió de mediació al departament de Treball per intentar assolir un acord per al nou conveni va acabar aquest dimarts sense acord, i els sindicats van cridar a la vaga a la vaga els 180.000 treballadors del sector a la demarcació de Barcelona. En concret, l'aturada està prevista per aquest dimecres i dijous a tota la província.
En un comunicat, CCOO acusa la patronal UPM d'haver "trencat les negociacions amb la seva actitud intransigent". Per la seva banda, UPM ha expressat la seva "decepció" pel resultat de les converses, assegurant que els treballadors no van voler "entrar a negociar cap dels punts essencials" per la representació empresarial.
Un dels elements en conflicte entre sindicats i patronal és en matèria salarial. La UPM planteja augmentar els sous un 3% aquest any, un 2,75% el 2026 i un 2,5% el 2027. En canvi, la representació sindical considera que els augments haurien de ser del 3,9% enguany, seguits d'un 3,6% l'any que ve i un 3,5% el 2027. Segons la patronal, la seva proposta és "equilibrada" i hauria "d'haver estat suficient per desconvocar la vaga".
En canvi, el sindicat veu "intransigència" en l'actitud de la UPM i reclama "un conveni digne".
