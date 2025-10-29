El president de Pimec visita empreses del Berguedà per conèixer les necessitats del teixit productiu del territori
Antoni Cañete i el president de la patronal al territori, Esteve Pintó, coneixen els projectes de Macusa i d'ePROJECT4
El president de Pimec, Antoni Cañete, ha visitat avui la comarca del Berguedà per conèixer de primera mà quines són les necessitats i demandes del teixit empresarial del territori.
Juntament amb el president de Pimec Catalunya Central, Esteve Pintó, el president de l’entitat ha visitat l’empresa Macusa, a Olvan. Aquesta pime familiar compta amb més de 50 anys d’experiència en la construcció sostenible d’estructures de fusta i ofereixen diferents productes com cobertes, porxos, projectes mediambientals i habitatges sostenibles, entre altres.
A més, Cañete ha conegut ePROJECT4, ubicada a Berga, de la mà del seu gerent, Ramon Villaró. L’empresa de serveis industrials ofereix solucions postvenda per a maquinària i per a tots els processos productius d’automatització i fabricació de màquines en general
En el marc de la jornada, l’entitat també s’ha reunit amb una vintena d’empresaris i empresàries de la comarca amb l’objectiu de compartir sinergies i identificar noves oportunitats de col·laboració que contribueixin a enfortir el teixit empresarial del Berguedà.
El president de Pimec i els representants de les empreses han tractat algunes de les problemàtiques de les pimes de la comarca com, per exemple, la dificultat per trobar personal qualificat en el sector industrial i en l’activitat econòmica vinculada als oficis tradicionals, l’excés de burocràcia i la necessitat d’un millor finançament per desenvolupar projectes i créixer en dimensió.
“La presència territorial de Pimec és clau per detectar reptes i oportunitats del teixit empresarial, fomentar la cooperació i tenir un diàleg constant que ens ajudi a defensar els seus interessos”, ha explicat Antoni Cañete durant la trobada. Per la seva part, el president de Pimec Catalunya Central, ha manifestat que “aquesta visita ens permet conèixer de prop la realitat de les empreses del territori, compartir inquietuds i valorar conjuntament com podem donar resposta als reptes que afronten les pimes locals”.
