La urbanització del Parc Tecnològic de Manresa avança per estar a punt a l'abril
El projecte permetrà activar 50.000 metres quadrats de sòl per a activitats econòmiques i 120.000 de zones verdes, vials i equipaments
Les obres d'urbanització del Parc Tecnològic de Manresa avancen a bon ritme i es preveu que estiguin enllestides el proper mes d'abril. Aquest matí, els alcaldes de Manresa, Marc Aloy, i el de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, han fet una visita a les obres, en què han destacat que aquest sector d'activitat econòmica, "que vam impulsar conjuntament els dos municipis, en el marc del Consorci de l'Agulla", ha puntualitzat Aloy, suposa un impuls al Bages ja que amplia la capacitat industrial de la comarca en prop de 50.000 metres quadrats, a més que suposa un pla per reordenar la connexió de la capital del Bages al parc de l'Agulla.
El sector, de 170.000 metres quadrats, dels quals prop de 50.000 són d'activitat econòmica, comportarà, doncs, la posada a punt de120.000 quadrats destinats a equipaments, vials i sobretot zones verdes.
Aloy ha recordat que "fa més de deu anys que es van fer l'edifici del Centre Tecnològic, avui Eurecat, i l'edifici Impuls, però la resta estava encallada. Eren obres que eque estaven aturades que i amb molt esforç hem reemprès". Els dos alcaldes han insistit que la tipologia de l'espai empresarial, que prioritza l'activitat tecnològica, suposa una "nova tipologia" de polígon que aporta un plus al territori.
L'operació, que suposa una inversió de prop de 4 milions d'euros, contempla l'ordenació de tot l'entorn, i ha d'aportar noves zones verdes a la zona del parc de la Sèquia i transformar la façana de Manresa per la ronda. Les obres d’urbanització permetran completar la totalitat del sector. El Pla Parcial del Parc Tecnològic ocupa una superfície total de 172.000 m2, dels quals 47.000 m2 estan destinats a activitat econòmica, amb 67.000 m2 de sostre edificable. Actualment ja hi ha en ús dues parcel·les, amb dos edificis en funcionament, que ocupen una superfície de 6.000 m2 i 8.000 m2 de sostre edificat, i una parcel·la de 2.000 m2,on encara no s’ha edificat. Amb la finalització de la urbanització hi haurà a disposició 6 noves parcel·les, amb 39.000 m2 de superfície total.
El sector també inclou una parcela d’equipaments de 8.398 m2, una gran zona verda lligada al parc de la Séquia de 73.000 m2 i un nou sistema viari de 7.000 m2, amb zona d’aparcament públic de 16.000 m2, al servei de les futures activitats econòmiques del parc.
La tramitació urbanística del sector es va iniciar el 2016, quan l’Ajuntament de Manresa va començar els tràmits per desencallar el parc. L’any 2018, el Consorci de l’Agulla, format pels consistoris de Manresa i Sant Fruitós de Bages, van iniciar la modificació del Pla Parcial del sector, que es va aprovar inicialment a final de 2020 i definitivament el febrer de 2022.
Posteriorment, es van fer els projectes d’urbanització i reparcel·lació. La Junta General del Consorci va aprovar defintivament aquests dos projectes el maig de l'any passat.
La Junta de Compensació del parc, l’òrgan format pels propietaris dels terrenys, la integren La Canterana (la patrimonial de Tous), que en té el 54%; l'Institut Català del Sòl (INCASÒL), propietari del 30%; l'Ajuntament de Manresa, que en té el 13%; i Aigües de Manresa, que és propietari del 3%.
