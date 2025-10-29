Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La vaga del metall als proveïdors de Seat impacta en dues línies de producció de la planta de Martorell

La marca detalla una especial afectació a la línia 2 on es fabriquen les noves unitats de Cupra León i Cupra Formentor

La cadena de muntatge de la línia 2, per on passen els Cupra Formentor i León

La cadena de muntatge de la línia 2, per on passen els Cupra Formentor i León / Àlex Recolons

ACN

Martorell

La vaga del sector del metall a la demarcació de Barcelona, que ha començat aquest dimecres, ha impactat a dues línies de producció de la fàbrica de Seat a Martorell. Segons ha explicat a l’ACN, l’afectació s’explica pel seguiment de l’aturada que han fet alguns dels proveïdors de l’automobilística.

La companyia ha detallat que la interrupció del subministrament ha incidit en especial a la línia 2 on es manufacturen els models Cupra León i Cupra Formentor. Seat ha afirmat que continuarà analitzant la situació “minut a minut” i que treballa per “minimitzar” l’impacte.

