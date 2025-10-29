La vaga del metall als proveïdors de Seat impacta en dues línies de producció de la planta de Martorell
La marca detalla una especial afectació a la línia 2 on es fabriquen les noves unitats de Cupra León i Cupra Formentor
ACN
Martorell
La vaga del sector del metall a la demarcació de Barcelona, que ha començat aquest dimecres, ha impactat a dues línies de producció de la fàbrica de Seat a Martorell. Segons ha explicat a l’ACN, l’afectació s’explica pel seguiment de l’aturada que han fet alguns dels proveïdors de l’automobilística.
La companyia ha detallat que la interrupció del subministrament ha incidit en especial a la línia 2 on es manufacturen els models Cupra León i Cupra Formentor. Seat ha afirmat que continuarà analitzant la situació “minut a minut” i que treballa per “minimitzar” l’impacte.
