Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El bar EmiVa'r de Manresa canvia de mans per jubilació

María Vargas i el seu projecte Can Marieta's prenen el relleu als 14 anys rere el mostrador de Miguel Ángel Chocco

Miguel Ángel Chocco i María Vargas, davant de l'Emi Var

Miguel Ángel Chocco i María Vargas, davant de l'Emi Var / Carles Blaya

Carles Blaya

Carles Blaya

Manresa

Després de catorze anys, Miguel Ángel Chocho deixa les regnes de l'EmiVa'r, la cafeteria i restaurant del 5-7 de la carretera de Santpedor de Manresa on ha servit, entre d'altres, les espectaculars pizzes a metres amb homenatge manresà. Les Ben Plantada, La Llum, la Tirallongues i la Correfoc han estat algunes de les pizzes que s'han pogut degustar, amb una exquisida atenció, al local que aquest divendres canvia de mans per jubilació de Chocco.

Nascut el 1957 a Maldonado, a l'Uruguai, Chocho va arribar a Manresa el 2005 després d'una llarga carrera al sector de la restauració al seu país. Uns anys com a cambrer a Diesa van donar pas a l'obertura, el 2011, del seu propi local, l'EmiVa'r, batejat així en honor de les seves filles Emiliana i Valentina.

Als 68 anys, Miguel l'uruguaià, com vol ser anomenat, ja creu arribada l'hora de plegar. I el relleu l'ha trobat "fàcilment", assegura. El local continuarà tenint sabor americà, perquè la nicaragüenca María Vargas n'agafa el relleu aquest dissabte. L'establiment s'anomenarà ara Can Marieta's, i a banda dels tocs llatins de la cuina que ja hi donava Chocco continuarà servint cuina casolana catalana, a més d'oferir els habituals serveis de bar i cafeteria. Vargas, també formada a la restauració al seu país, va arribar el 2011 a Manresa. Ha treballat en el sector de la cura a la gent gran, en el de la neteja industrial i en una benzinera abans de donar el pas més important: assumir el seu propi negoci. "Vaig entrar a l'Emi Var per primera vegada fa tres mesos, i em va agradar molt. Quan vaig saber que es traspassava, no ho vaig dubtar. I ha anat tot molt ràpid", explica Vargas molt il·lusionada.

TEMES

  1. Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
  2. La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
  3. Mor sobtadament Oti Cabadas, la camionera i influencer de 41 anys que va trencar amb els estereotips del sector
  4. L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor
  5. Fem panellets: la recepta definitiva perquè et quedin boníssims
  6. La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició
  7. David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»
  8. Sor Lucía reacciona al nou disc de Rosalía: «Ella eleva els ulls al cel des de la terra i canta per connectar amb els joves»

El BBVA descarta intentar compres d’altres bancs «després de l’experiència» de l’opa al Sabadell

El BBVA descarta intentar compres d’altres bancs «després de l’experiència» de l’opa al Sabadell

Sor Lucía alerta que sense el Gran Recapte la plataforma d’aliments de Manresa hauria d’abaixar la persiana

Sor Lucía alerta que sense el Gran Recapte la plataforma d’aliments de Manresa hauria d’abaixar la persiana

Vols de fora de l'espai Schengen a l'aeroport de la Seu: el Govern espanyol ho veu factible, però demana, abans, «endreçar el control fronterer»

Vols de fora de l'espai Schengen a l'aeroport de la Seu: el Govern espanyol ho veu factible, però demana, abans, «endreçar el control fronterer»

Sant Fruitós organitza una sortida per conèixer Sant Iscle i la Séquia

Sant Fruitós organitza una sortida per conèixer Sant Iscle i la Séquia

L’església de Girona del predicador Dani Alves confia en la seva influència per «portar l’evangeli a Espanya», tot i que confirma que la seva aparició va ser puntual

L’església de Girona del predicador Dani Alves confia en la seva influència per «portar l’evangeli a Espanya», tot i que confirma que la seva aparició va ser puntual

Sant Joan promourà la importància de conservar i rehabilitar edificis amb una exposició

Sant Joan promourà la importància de conservar i rehabilitar edificis amb una exposició

Segon tall massiu de fibra a Olesa: «Les pèrdues econòmiques són enormes i les incomoditats personals també»

Segon tall massiu de fibra a Olesa: «Les pèrdues econòmiques són enormes i les incomoditats personals també»

El judici contra Vergés i Argimon per la vacunació de Guàrdia Civil i Policia Nacional ja té data

El judici contra Vergés i Argimon per la vacunació de Guàrdia Civil i Policia Nacional ja té data
Tracking Pixel Contents