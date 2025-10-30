El bar EmiVa'r de Manresa canvia de mans per jubilació
María Vargas i el seu projecte Can Marieta's prenen el relleu als 14 anys rere el mostrador de Miguel Ángel Chocco
Després de catorze anys, Miguel Ángel Chocho deixa les regnes de l'EmiVa'r, la cafeteria i restaurant del 5-7 de la carretera de Santpedor de Manresa on ha servit, entre d'altres, les espectaculars pizzes a metres amb homenatge manresà. Les Ben Plantada, La Llum, la Tirallongues i la Correfoc han estat algunes de les pizzes que s'han pogut degustar, amb una exquisida atenció, al local que aquest divendres canvia de mans per jubilació de Chocco.
Nascut el 1957 a Maldonado, a l'Uruguai, Chocho va arribar a Manresa el 2005 després d'una llarga carrera al sector de la restauració al seu país. Uns anys com a cambrer a Diesa van donar pas a l'obertura, el 2011, del seu propi local, l'EmiVa'r, batejat així en honor de les seves filles Emiliana i Valentina.
Als 68 anys, Miguel l'uruguaià, com vol ser anomenat, ja creu arribada l'hora de plegar. I el relleu l'ha trobat "fàcilment", assegura. El local continuarà tenint sabor americà, perquè la nicaragüenca María Vargas n'agafa el relleu aquest dissabte. L'establiment s'anomenarà ara Can Marieta's, i a banda dels tocs llatins de la cuina que ja hi donava Chocco continuarà servint cuina casolana catalana, a més d'oferir els habituals serveis de bar i cafeteria. Vargas, també formada a la restauració al seu país, va arribar el 2011 a Manresa. Ha treballat en el sector de la cura a la gent gran, en el de la neteja industrial i en una benzinera abans de donar el pas més important: assumir el seu propi negoci. "Vaig entrar a l'Emi Var per primera vegada fa tres mesos, i em va agradar molt. Quan vaig saber que es traspassava, no ho vaig dubtar. I ha anat tot molt ràpid", explica Vargas molt il·lusionada.
