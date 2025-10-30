Sector bancari
El BBVA descarta intentar compres d’altres bancs «després de l’experiència» de l’opa al Sabadell
El banc «tanca el capítol» de l’operació amb un benefici rècord de 7.978 milions fins al setembre que l’encamina al seu quart màxim anual consecutiu
Pablo Allendesalazar
El BBVA descarta realitzar nous intents de comprar altres bancs, tant a Espanya com a l’exterior, després de ser rebutjada la seva oferta de compra (opa) del Sabadell per part dels accionistes de l’entitat catalana. Ja ho va dir després de conèixer-se el resultat de l’operació fa uns dies, però el matís és que aquest dijous ho ha confirmat vinculant-lo al desgast provocat per l’operació frustrada. «Després de l’experiència que hem tingut, crec que és molt just que ens centrem únicament en el creixement orgànic», ha argumentat el seu conseller delegat , Onur Genç, durant la presentació dels resultats del banc entre el gener i el setembre als analistes.
Com està fent la seva entitat des que es va conèixer l’inesperat resultat de l’opa, el banquer turc ha volgut girar full de l’operació al més aviat possible. «Tanquem aquest capítol. Pensem que és una oportunitat perduda per als nostres accionistes, clients i empleats, definitivament també per als del Sabadell, i per Espanya, Europa i Catalunya. Però tanquem aquest capítol per una molt bona raó: sempre ens preocupem pels nostres accionistes, clients i empleats i en el seu benefici és molt millor que seguim endavant, mirem al futur i ens enfoquem en el que fa millor, que és gestionar el nostre negoci», ha afirmat.
En aquesta línia ha afirmat que el seu escenari principal és el creixement pels seus propis mitjans, sense compres, per més que hagi deixat la porta oberta a estudiar possibles oportunitats que sorgeixin, com d’altra banda sempre fan els banquers. «Sempre analitzarem les coses, òbviament, aquesta és també la nostra feina, però el nostre pla, les nostres xifres , els nostres compromisos, es basen exclusivament en el creixement orgànic», ha apuntat. En el mateix sentit, ha reiterat que el banc està «reflexionant sobre els aprenentatges» que pot extreure del procés de l’opa, però sempre sota el prisma d’haver girat full.
Resultat rècord
La bona evolució del negoci, en qualsevol cas, endolça al banc el glop amarg de la seva frustrada opa. El BBVA va guanyar 7.978 milions d’euros entre el gener i el setembre, el 4,7% més que un any abans i el benefici més gran de la seva història en un període similar. El grup, així, s’encamina a tancar l’any amb el seu quart màxim històric de resultats consecutiu i, com va anunciar després de conèixer-se el desenllaç de l’operació d’adquisició del seu rival, ha confirmat la seva intenció d’accelerar la remuneració prevista als seus accionistes.
La millora del resultat es va basar en primer lloc en l’increment del crèdit (5,7%), que va permetre que els ingressos per la diferència d’interessos entre els préstecs i els dipòsits augmentés (2%) malgrat la baixada dels tipus d’interès de referència. També hi va contribuir l’augment dels ingressos per comissions (5,5%). Les despeses (1,7%) i les provisions (1,1%) van augmentar menys, cosa que va fer que la pujada final del resultat fos del 4,7%, que hauria estat del 19,8% si no fos pel tipus de canvi negatiu d’algunes de les divises en què opera respecte a l’euro.
Guerra hipotecària
Genç ha confirmat que el banc està perdent quota de mercat en hipoteques a Espanya a causa dels baixos tipus d’interès en què el sector les ha concedit al llarg d’aquest any: «Simplement, no veiem cap valor a augmentar la cartera hipotecària a aquests preus». També ha anunciat que l’entitat va demanar la setmana passada permís al Banc Central Europeu (BCE) per fer la recompra d’accions extraordinària que va anunciar després del final de l’opa. Tot i que el supervisor té fins a quatre mesos per pronunciar-se, el banc espera rebre l’autorització abans i poder llançar aquesta remuneració extraordinària als accionistes
Per mercats, Mèxic continua sent el principal contribuïdor al benefici del grup (3.875 milions, -7,6%), per davant d’Espanya (3.139 milions, 10,5%). A més distància se situen Turquia (648 milions, 49,6 %), el Perú (227 milions, 30,4 %), Colòmbia (122 milions, 42,6 %) i l’Argentina (104 milions, -25%). La resta de negocis a Llatinoamèrica (Xile, Veneçuela i l’Uruguai) va aportar 133 milions (92,4% més), mentre que la resta de negocis (banca majorista fora dels seus mercats principals i els bancs digitals a Itàlia i Alemanya) van guanyar 481 milions, 20% més.
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- Mor sobtadament Oti Cabadas, la camionera i influencer de 41 anys que va trencar amb els estereotips del sector
- L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor
- Fem panellets: la recepta definitiva perquè et quedin boníssims
- La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»
- Sor Lucía reacciona al nou disc de Rosalía: «Ella eleva els ulls al cel des de la terra i canta per connectar amb els joves»