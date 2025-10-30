Un centenar de persones omplen el sopar Gastrorecup al Convent de Santa Clara de Manresa
El sopar, fet amb productes descartats pel circuit comercial, recaptarà 1.600 euros, que es destinaran a la Fundació
El sopar Gastrorecup organitzat per la Comunitat Slow Food Catalunya Central al Convent de Santa Clara aplega aquest vespre un centenar de persones en un acte gastronòmic solidari que té com a objectiu conscienciar sobre el malbaratament alimentari.
Els restaurants bagencs Can Patoi (Navarcles), Cau de l’Ateneu (Manresa), L’Obradora - Espai Agroalimentari Compartit de la Catalunya Central (Manresa), Restaurant Ígnia (Manresa), Mas de la Sala (Sallent), La Xicra (Artés), La Sardana (Manresa) i Laida Restaurant (Manresa) són els encarregats d'elaborar l'àpat, que consta d'amanida rosbif de porc amb allioli, crema de coliflor, jarret de porc al forn amb mongeta tendra i pastís de pastanaga amb les seves textures. Tots els plats han estat cuinats amb aliments descartats pel circuit comercial.
El sopar recaptarà 1.600 euros, que es destinaran a la Fundació Convent Santa Clara.
