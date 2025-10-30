La DO Pla de Bages celebra 30 anys unint patrimoni, vi i gastronomia a Sant Benet
L'associació de vitivinicultors de la comarca aplega 200 persones en la seva festa d'aniversari
La Denominació d’Origen Pla de Bages va celebrar aquest dimecres el seu 30è aniversari amb una jornada festiva a Món Sant Benet que va reunir 200 persones entre professionals del sector, institucions, agents del territori i amants del vi. L’acte va posar en valor tres dècades de treball de la DO, en què ha procurat "recuperar varietats autòctones, impulsar una viticultura sostenible i consolidar el Bages com a territori vitivinícola de referència", segons destaca l'entitat.
La celebració va començar amb l’experiència Viviví al celler del monestir, una proposta sensorial que va lligar vi i la música d’un violí i un violoncel. Impulsada per La Gastronòmica, va permetre als participants connectar amb la història del vi al Bages a través d’un tast guiat, ambientació escènica i narrativa patrimonial. El celler del monestir de Sant Benet es va convertir en l’escenari d'aquesta revisió del passat i projecció del futur de la DO.
El mateix celler va ser testimoni del reconeixement cap als antics secretaris de la Denominació d’Origen, Robert Martí, Jaume Pont i Joan Francesc Baltiérrez, i als antics presidents, Valentí Roqueta —que alhora va ser un dels principals impulsors de la DO— i Joan Soler.
Segons el president actual, Carles Playà, "la Denominació d’Origen és una eina clau per preservar el patrimoni vinícola del territori i impulsar-ne el desenvolupament cultural, turístic i econòmic.” Durant el seu discurs, va posar en valor la feina col·lectiva dels fundadors i de tots els agents implicats, i va subratllar que els valors fundacionals continuaven vigents trenta anys després.
La jornada va culminar amb una festa a La Fonda de Sant Benet, on 200 assistents van poder gaudir d’una exhibició gastronòmica basada en productes del territori, elaborada pels cuiners Ivan Margalef (restaurant L’Ó, una estrella Michelin) i Jordi Álvarez (La Fonda). El menú va ser un homenatge als productes de proximitat i als vins de la DO Pla de Bages, amb un vi de cada celler que conformaven un total de 23 referències diferents.
L’acte va comptar amb una àmplia representació institucional, amb la presència de viticultors, cellers, entitats enoturístiques, alcaldes de diversos municipis del Bages, el president del Consell Comarcal i el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull. La meteoròloga Gemma Puig va ser l’encarregada de conduir l’esdeveniment.
