Milers de treballadors del metall tornen als carrers de Barcelona per exigir a la patronal “asseure’s a negociar”
El secretari general d’Indústria de CCOO avisa d’un “novembre calent” si no escolten les seves demandes
Albert Hernàndez / Clàudia Corbella (ACN)
Uns 2.500 treballadors del metall de la demarcació de Barcelona, segons la Guàrdia Urbana (uns 10.000 apunten des dels sindicats), han tornat als carrers de la capital catalana aquest dijous per exigir a la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM) “asseure’s a negociar”. Una mobilització duta a terme en el marc de la segona jornada de vaga del sector, convocada per CCOO i UGT. El secretari general d’Indústria de CCOO, Josep Rueda, ha advertit d’un “novembre calent” si no escolten les seves demandes. Per la seva part, la secretària general d’UGT-FICA, Antònia Fuentes, ha recordat que hi ha “gairebé 200.000 treballadors esperant un conveni, un increment salarial” i ha instat la patronal “a fer un exercici de responsabilitat”.
La protesta ha començat al monument de Colon i ha desfilat pel passeig de Colon fins a Via Laietana, on ha agafat direcció a la seu de la UPM, a Foment del Treball. Els manifestants han carregat contra la patronal i han fet proclames com ara ‘el metall està en lluita’. Rueda ha definit “d’èxit” la convocatòria, així com les dues jornades d’aturada del sector.
En aquest sentit, el secretari general d’Indústria de CCOO ha detallat que “més del 60%” on el sindicat hi té representativitat l'activitat s'ha frenat "completament" i també “les grans constructores”. En la mateixa línia s’ha pronunciat Fuentes, que ha xifrat el seguiment del 100%. "S'ha tallat la ronda i els polígons industrials estan totalment buits per defensar els nostres drets", ha reblat.
La sindicalista ha criticat l’organització empresarial, perquè "encara no s'ha posat en contacte amb els treballadors". "Continua sent una patronal prepotent, que menteix i que diu que nosaltres mentim", ha dit. Alhora, ha indicat "des del primer moment” ha volgut “trencar les negociacions". Per aquest motiu, ha avisat que si “no reacciona” continuaran amb la pressió als carrers.
Un cop dissolta la manifestació, l’ambient s’ha escalfat lleument amb el llançament d’ous i fruita a la façana de Foment i al dispositiu dels Mossos d’Esquadra que hi havia desplegat. També s’ha desfet una part del muntat de tanques per impedir l’accés a la seu de l’organització i alguns agents de la policia catalana han hagut de reajustar-ho, protegits amb escuts.
