Pensions

Quan es cobra la paga doble de Nadal? Bones notícies per als jubilats

Bankinter i Unicaja seran els primers a pagar els seus clients

PARELLA DE JUBILATS

PARELLA DE JUBILATS / INAKI OSORIO / FDV

Cristina Sebastián

Barcelona

Ens acostem al mes de desembre i Nadal es fa cada vegada més present. En aquestes dates són milers els pensionistes que esperen l'arribada de la paga extraordinària corresponent a aquesta festivitat

La Seguretat Social ingressarà les pagues extres dels pensionistes entre l’1 i el 4 de desembre. No obstant, les entitats bancàries avançaran el pagament perquè els beneficiaris puguin rebre l’ingrés a finals del mes de novembre.

Pagament a finals de mes

Les dates en què els jubilats reben la paga extra poden variar segons l’entitat bancària, tot i que generalment se situen entre dies 23 i 25 de cada mes, depenent de si hi ha dies festius o dies no laborables pel mig.

Però Bankinter i Unicaja han confirmat que divendres 21 de novembre els seus clients tindran disponible la seva paga del mes de novembre juntament amb la paga extra de Nadal.

El 2024 , Bankinter va ser la primera entitat bancària a efectuar el pagament; ho va fer el 21 de novembre. L’endemà, van rebre la seva paga els clients del Banco Santander, i el dia 24 els de CaixaBank. La resta d’entitats van abonar la paga extra el dilluns 25 de novembre.

Quant es cobra?

La paga extra que reben els pensionistes és el doble de la pensió que reben mensualment.

És important recordar que no tots els pensionistes tenen dret a la paga extra; si la pensió es deu a un accident laboral o a una malaltia professional, l’afectat rep únicament 12 pagues. Això no significa que no tinguin dret a les pagues extres, sinó que estan distribuïdes en les mensualitats ordinàries, és a dir, prorratejades amb el salari mensual.

Els pensionistes que hagin començat a rebre la seva pensió més tard de l’1 de juny rebran la paga extra proporcional als dies que acumuli com a pensionista. Per calcular la quantitat que li correspon cobrar haurà de dividir l’última pensió per sis.

