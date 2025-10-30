Segon dia de vaga del metall al Bages: tornen a bloquejar l'accés als polígons de Bufalvent i Santa Anna
Les mobilitzacions tornen a tallar carreteres de la comarca en la segona jornada d’aturada per exigir millores salarials i desbloquejar el conveni col·lectiu
El segon dia de la vaga del metall ha començat aquest dijous amb noves mobilitzacions i talls de carretera a la comarca del Bages. Des de les 7 del matí i fins al es 9, diversos piquets han interromput la circulació a la C-25 entre Sant Fruitós de Bages i Sallent en tots dos sentits, així com a la sortida 140 i a la BV-4511 a Sant Fruitós de Bages, bloquejant d'aquesta manera l'accés a polígons com el de Bufalvent i el de Santa Anna. Arran dels talls s'han registrat un quilòmetre de cues.
La vaga, convocada pels sindicats del metall per als dies 29 i 30 d’octubre, protesta contra el trencament de les negociacions amb la patronal UPM pel nou conveni col·lectiu del sector.
Un dels principals punts de desacord és l’increment salarial. La patronal UPM proposa augmentar els sous un 3% aquest any, un 2,75% el 2026 i un 2,5% el 2027, mentre que els sindicats reclamen pujades més altes: del 3,9% el 2025, un 3,6% el 2026 i un 3,5% el 2027.
Ahir, durant el primer dia d’aturada, les protestes ja van provocar alteracions importants a la mobilitat als principals polígons industrials del Bages, com el dels Dolors i Santa Anna. A Martorell, l'aturada va impactar a dues línies de producció de la fàbrica de Seat. La companyia va detallar que la interrupció del subministrament ha incidit en especial a la línia 2 on es manufacturen els models Cupra León i Cupra Formentor.
Segons fonts sindicals, la vaga afecta amb intensitat diversa diverses empreses de referència del sector a la comarca, com Denso, Top Cable, Vilardell Purtí, Avinent Implant, Remco, Raymond Tecniacero, Gestamp i Ausa.
Aquest dijous, els sindicats majoritaris UGT i CCOO han convocat una manifestació a les 12 del migdia a la plaça del Portal de la Pau de Barcelona.
