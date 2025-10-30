Una seixantena de persones participa al dinar Gastrorecup 2025 organitzat a Manresa per Joviat Culinary
El menú ha comptat amb la col·laboració de Niu Verd, Mafrica, Arròs Montsià, Plus Fresc i els horts de Joviat Les Tanques, a Viladecans
Joviat Culinary ha estat aquest dijous l’escenari de l’àpat Gastrorecup 2025, una iniciativa de la campanya “Aprofitem els Aliments” impulsada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació que ha aplegat una seixantena de persones a l'escola de cuina manresana. El projecte, liderat per la cuinera, divulgadora i activista Ada Parellada, té com a objectiu sensibilitzar sobre el malbaratament alimentari i promoure el reaprofitament dels recursos.
L’alumnat del cicle de Cuina i Gastronomia ha creat per a l'ocasió un menú completament elaborat amb aliments recuperats: productes en perfecte estat de consum que, per motius estètics o per excedents de producció, són habitualment descartats. Entre els participants al dinar hi havia productors, proveïdors, representants d’entitats i administracions públiques, així com públic general vingut d’arreu de Catalunya.
El menú, revelat a l’últim moment, ha estat possible gràcies a la col·laboració de Niu Verd, Mafrica, Arròs Montsià, Plus Fresc i els horts de Joviat Les Tanques, a Viladecans. En total, s’han recuperat 570 kg de producte. El menú ha inclòs 17 plats creatius, com ara Croquetes de verdures, Ravioli fred d’enciam amb brandada de maira, Vichyssoise amb crostons de pa al timó i Estofat de “colls i punys”, encapçalats per una Infusió cítrica de carbassa i culminats amb un Pastís de mató amb crumble de préssec.
El president de la Fundació Joviat, Jordi Vilaseca, ha donat la benvinguda recordant els orígens de la institució i la importància d’acollir projectes com aquest des de les aules. Per la seva banda, Joan Gòdia, Director General d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia, ha explicat la iniciativa i el context global d’aquesta problemàtica, tot destacant que “més de 1.300 milions de tones d’aliments es perden globalment. A Catalunya, cada any es llencen més de 288.000 tones de menjar.”
Ada Parellada ha conclòs els parlaments amb una crida a la responsabilitat col·lectiva: “Això per què passa? Aturem el malbaratament!” I ha posat en valor el paper de l’alumnat: “150 mirades joves i conscients que són altaveu d’aquesta problemàtica, i que són el futur.”
