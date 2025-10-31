Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Amazon estudia presentar un ERO que afecta a 1.200 persones de les oficines corporatives de Madrid i Barcelona

La multinacional precisa que la mesura no impacta a la plantilla dels centres logístics

Una de les seus d'Amazon a Espanya

Una de les seus d'Amazon a Espanya / Laura Fíguls / ACN

ACN

Barcelona

Amazon estudia presentar un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) que afecta a 1.200 persones entre les oficines corporatives de Madrid i Barcelona, segons han confirmat aquest divendres fonts de la companyia. La multinacional ha matisat que la mesura no implica al personal dels centres logístics de la marca a l’Estat. Es tracta de les empreses Amazon Digital Spain, amb seu a Madrid, i Amazon Spain Services, localitzada a Barcelona. Per la seva part, fonts de Treball han assegurat que l’ERO no s’ha registrat de moment a les oficines de la capital catalana. L’anunci arriba després que aquesta setmana s’hagi conegut que el gegant tecnològic pretén acomiadar treballadors a nivell global.

En una comunicació als treballadors, la multinacional anuncia el procés d’acomiadaments a l’Estat i el justifica dient que s’han de fer “canvis organitzatius per mantenir-se àgils i continuar enfortint-se”. L’empresa afegeix que els acomiadaments es limitaran a un màxim de 1.200 empleats i afirma que té la intenció de començar aviat les negociacions amb els treballadors. Les notificacions indivudals als treballadors afectats s’enviaran a partir del 15 de desembre.

“Som conscients de la incertesa que produeix un procediment col·lectiu d’acomiadament. Per això, volem assegurar-nos que tots els treballadors del centre tenen la informació necessària i el suport durant aquest procés”, apunten, tot afirmant que afrontaran el procés amb “transparència i empatia”.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
  2. És millor apagar i encendre la calefacció o mantenir-la a temperatura constant?
  3. «Em feia fàstic entrar al pis només de pensar què hi podia trobar»
  4. Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
  5. Segon dia de vaga del metall al Bages: tornen a bloquejar l'accés als polígons de Bufalvent i Santa Anna
  6. El preciós poble medieval emmurallat a trenta minuts de Manresa i Igualada
  7. La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
  8. El funeral del cuiner de la Masia El Casot de Marganell serà aquest dijous a Castellbell

Plaques solars a l’institut d’Auro de Santpedor alimentaran el centre i el CAP

Plaques solars a l’institut d’Auro de Santpedor alimentaran el centre i el CAP

La Fiscalia de Menors investiga l’agressió d’un grup de noies a una adolescent difosa a les xarxes socials

La Fiscalia de Menors investiga l’agressió d’un grup de noies a una adolescent difosa a les xarxes socials

Els canvis en la matriculació a l’FP a Catalunya funcionen: l’alumnat perdut en el camí abans de començar es redueix al 2,4%

Els canvis en la matriculació a l’FP a Catalunya funcionen: l’alumnat perdut en el camí abans de començar es redueix al 2,4%

Les 10 sèries que no et pots perdre aquest novembre

Les 10 sèries que no et pots perdre aquest novembre

Amazon estudia presentar un ERO que afecta a 1.200 persones de les oficines corporatives de Madrid i Barcelona

Amazon estudia presentar un ERO que afecta a 1.200 persones de les oficines corporatives de Madrid i Barcelona

Jordi Pujol demana a l’Audiència Nacional que valori el seu estat de salut i decideixi si s’ha de sotmetre a judici

Jordi Pujol demana a l’Audiència Nacional que valori el seu estat de salut i decideixi si s’ha de sotmetre a judici

La tradició dels panellets pot més que el Halloween i el preu dels pinyons

La tradició dels panellets pot més que el Halloween i el preu dels pinyons

Aquests són els diners exactes que l’OCU recomana tenir al banc, ni més ni menys

Aquests són els diners exactes que l’OCU recomana tenir al banc, ni més ni menys
Tracking Pixel Contents