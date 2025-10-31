Amazon estudia presentar un ERO que afecta a 1.200 persones de les oficines corporatives de Madrid i Barcelona
La multinacional precisa que la mesura no impacta a la plantilla dels centres logístics
ACN
Amazon estudia presentar un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) que afecta a 1.200 persones entre les oficines corporatives de Madrid i Barcelona, segons han confirmat aquest divendres fonts de la companyia. La multinacional ha matisat que la mesura no implica al personal dels centres logístics de la marca a l’Estat. Es tracta de les empreses Amazon Digital Spain, amb seu a Madrid, i Amazon Spain Services, localitzada a Barcelona. Per la seva part, fonts de Treball han assegurat que l’ERO no s’ha registrat de moment a les oficines de la capital catalana. L’anunci arriba després que aquesta setmana s’hagi conegut que el gegant tecnològic pretén acomiadar treballadors a nivell global.
En una comunicació als treballadors, la multinacional anuncia el procés d’acomiadaments a l’Estat i el justifica dient que s’han de fer “canvis organitzatius per mantenir-se àgils i continuar enfortint-se”. L’empresa afegeix que els acomiadaments es limitaran a un màxim de 1.200 empleats i afirma que té la intenció de començar aviat les negociacions amb els treballadors. Les notificacions indivudals als treballadors afectats s’enviaran a partir del 15 de desembre.
“Som conscients de la incertesa que produeix un procediment col·lectiu d’acomiadament. Per això, volem assegurar-nos que tots els treballadors del centre tenen la informació necessària i el suport durant aquest procés”, apunten, tot afirmant que afrontaran el procés amb “transparència i empatia”.
