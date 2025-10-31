Els beneficis de Seat cauen un 96,2% fins al setembre pels aranzels de la UE
Els ingressos de la marca s'eleven el 6,9% i superen els 11.000 milions d'euros
ACN
Els beneficis operatius de Seat van disminuir un 96,2% entre gener i setembre respecte al mateix període de l’any passat, i van assolir els 16 milions d’euros, per l’efecte del aranzels de la Unió Europa (UE), segons ha informat aquest divendres la firma automobilística. El grup atribueix aquesta davallada “principalment al mix de vendes” per l’impost de Brussel·les al Cupra Tavascan, fabricat a la Xina, i els costos. Els ingressos de la companyia van enfilar-se un 6,9%, fins als 11.200 milions d’euros i que s’expliquen per l’increment del 30,5% en el volum de models Cupra, amb el Terramar i Tavascan al capdavant. Quant a la rendibilitat sobre les vendes s’ha passat d’un 3,9% el setembre del 2024 a un 0,1%.
La companyia ha destacat que en aquests nou primers mesos de l’any es van entregar 245.300 vehicles, un màxim històric i que va suposar un 37% interanual més. Alhora, ha recordat que Cupra ha assolit recentment el milió d’unitats produïdes, amb el Cupra Formentor sent protagonista “d’aquesta xifra històrica”, i que es manufactura a la planta de Martorell.
El president de Seat i Cupra, Markus Haupt, ha afirmat que els resultats mostren “els vents contraris” que han afrontat al llarg de l’any. En un escrit a Linkedin, Haupt ha subratllat que operen “en un mercat complicat i dinàmic”. Tot i això, ha subratllat que continuen “plenament compromesos” cap a l’electrificació, on ha recalcat la línia “creixent” dels seus vehicles, i la globalització de Cupra.
Haupt ha recalat que l’arribada de noves versions dels “best-sellers” Seat Ibiza i Seat Arona suposa “una gran oportunitat per mantenir la marca Seat com a pilar de la companyia”. Ha apuntat que els nous llançaments previstos a principis del 2026, la firma es prepara per “enfortir” la posició i “impulsar el creixement del futur”.
