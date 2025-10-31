Gest! recupera la jornada 3CT per debatre sobre com retenir el talent a Manresa
L'entitat de professionals sèniors busca ampliar la seva base de membres per continuar creixent
L’associació manresana de professionals sèniors Gest!, conjuntament amb l’Ajuntament de Manresa Umanresa, la UPC i Eurecat, prepara per al proper 4 de novembre una jornada sobre com captar i retenir talent a la capital del Bages, amb què reprèn el cicle d’activitats 3CT (coneixement, ciència i cultura), que va deixar en suspens per la pandèmia.
L’auditori de l’Espai Plana de l’Om acollirà aquell dia, a partir de 2/4 de 6 de la tarda, una jornada de reflexió, amb una taula rodona en que participaran l’economista Mar Reguant (que farà una ponència sobre “Es pot reternir el talent un un món global?”), el CEO d’Avinent, Albert Giralt; Toni Dorado, investigador i professor de la UPC Manresa; Aleix Revilla, emprenedor; i la mateixa Reguant, que, moderats per Juanjo Martín, gerent territorial d’Eurecat, abordaran la qüestió de com s’entrellacen la ciència, la tecnologia i el talent a la capital del Bages. El músic Natxo Tarrés, parlarà també sobre si “La creativitat pot créixer aïllada de l’entorn?”, i el mateix component de Gossos s’afegirà a una taula rodona amb Mireia Pintó, mezzosoprano; Pablo Testa Grosbaum, director de Manresa Teatre Musical i de Ballet Clàssic Manresa; i Laia Giralt, intèrpret i compositora de música tradicional que debatran sobre “Cultura, art i talent a Manresa”, amb Rosa Clarena, responsable de Comunicació de Manresana d’Equipaments Escènic, com a moderadora.
La jornada, que obrirà el regidor de Coneixement de l’Ajuntament de Manresa, Joan Vila, i acomiadarà l’alcalde Marc Aloy, es clourà amb una actuació de Clàudia Darwich i Uri Vera.
La jornada es proposa incidir en una qüestió que està en voga en els debats sobre el futur de la ciutat. “Aquí sempre hem tingut, tenim i tindrem gent de molta vàlua, però què hem de fer perquè es quedin a la comarca? Aquest és un debat fàcil de posar damunt la taula, però complex de disposar dels al·licients perquè sigui una realitat”, diu Josep Maria Sala, president de l’associació des de fa gairebé dos anys en prendre el relleu a Josep Sinca.
“Amb el projecte de Fàbrica Nova vindrà personal molt qualificat, però mentrestant cal que generem un entorn quotidià en serveis, educació que sigui favorable que és el que busquen els professionals de talent a totes les conurbacions”, diu Sala, que recorda que la presència d’aquest talent al territori “genera riquesa i plusvàlues a tots els nivells”. “Capacitat de millora en tenim molta, a Manresa”, insisteix Sala, convençut que “disposem de molts elements que poden significar canvis importants, com la mateixa Fàbrica Nova o la renovada zona comercial de Guimerà. Elements que ens poden suposar revulsius, però que s’han de saber gestionar i canalitzar”, diu Sala, amb una llarga experiència acumulada com a regidor de l’Ajuntament de Manresa tant a l’oposició com, sobretot, al govern municipal.
Sala presideix una junta que integren Manel Villaplana (vicepresident), Josep Cayuelas (secretari), Pere Font (tresorer) i Mª Rosa Ballarà, Lluís Font, Antoni Garcés, Montserrat Morros i Josep Pujol com a vocals. L’entitat manté una periòdica agenda d’activitats, que inclou, entre d’altres, els esmorzars coorganitzats amb Eurecat i la Cambra de Comerç, en què, a porta tancada, representants d’aquestes entitats i institucions aborden qüestions sobre tecnologia i estratègia empresarial al territori amb responsables d’empreses de la comarca; la Universitat Catalana d’Estiu; la convocatòria del Premi Iniciatives de Desenvolupament Empresarial o els actes amb motiu de la Setmana de l’Emprenedoria.
Amb una trentena de membres (els últims en incorporar-se han els enginyers Ramon Piñol i Miquel Sallés), Gest!, nascuda el 2013, busca ara ampliar la seva base de membres.
