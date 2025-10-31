Masats inaugurarà la seva nova planta amb la presència del ministre Jordi Hereu
L'empresa amb seu a Salelles ha posat en marxa una instal·lació de 5.000 metres quadrats per al sector de les portes automàtiques per al transport públic
La bagenca Masats, especialitzada en el disseny i fabricació de portes i sistemes d’accessibilitat per a vehicles de transport públic de passatgers, tant en el sector de carretera com en el de ferrocarril, celebrarà el proper 14 de novembre la inauguració oficial de la seva nova planta al polígon industrial de Salelles, amb la presència del Ministre d’Indústria, Jordi Hereu, i del Conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper. A l'acte també assistiran l’alcaldessa de Sant Salvador de Guardiola, Anna Llobet, i la delegada del Govern, Èlia Tortolero, entre d’altres representants institucionals.
A finals de 2024, Masats va culminar l’ampliació de les seves instal·lacions amb una nova planta a tocar de les seves oficines de prop de 5.000 m², destinada a "donar resposta a la creixent demanda del sector i a reforçar la seva posició com a referent internacional en sistemes d’accessibilitat i portes automàtiques per al transport públic", explica la companyia.
Durant els darrers mesos, l’empresa ha fet diverses inversions en l’edifici i també per equipar la nova planta amb maquinària i definir noves línies de muntatge de portes d’alumini per a autobusos urbans. Paral·lelament, també s’ha dut a terme una reestructuració de la producció de la resta de plantes del grup a Salelles, que ja sumen un total de 26.000 m².
Aquesta nova ampliació permetrà a l'empresa bagenca optimitzar els fluxos de treball entre les diferents seccions productives de l’empresa, que abasten des de sistemes automàtics de portes per a autobusos, autocars i trens, fins a rampes i elevadors per a persones amb mobilitat reduïda, així com portes d’andana per a estacions de metro i ferrocarril.
Les obres han inclòs també el trasllat i ampliació de la secció de Prototips i Proves d’Homologació a una nova nau del polígon, l’adequació d’una altra planta per a la fabricació de sistemes ferroviaris, i la creació d’un nou magatzem de recanvis per millorar el servei als clients, segons detalla l'empresa.
Amb exportacions a , Masats impulsa així el seu creixement i el seu compromís amb la innovació, la qualitat i el desenvolupament industrial del territori.
Amb més de 55 anys d’història al territori, Masats, que des del 2002 forma part del grup Irízar (de referència en el transport de passatgers, electro-mobilitat, energia, electrònica, motors i generadors elèctrics i connectivitat), és ja un actor clau del sector del transport públic a nivell mundial. L’empresa exporta actualment a més de 45 mercats internacionals, i els seus productes estan presents a vehicles de 110 països.
