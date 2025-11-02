Manresa Il·lumina, segona posició al Premi BBVA a la Sostenibilitat Empresarial 2025
La cooperativa empresarial manresana ja té 36 socis i busca ampliar la seva base
La cooperativa Manresa Il·lumina ha estat guardonada al Premi BBVA a la Sostenibilitat Empresarial 2025 amb la segona posició. Enguany optaven al guardó 43 projectes, dels quals es van escollir 8 finalistes de diferents sectors econòmics i socials. El projecte manresà promou un model eficient de gestió energètica compartida, basat en l’aprofitament de les cobertes industrials per generar energia solar de manera distribuïda i sostenible.
La cerimònia, celebrada aquesta setmana a la seu del BBVA a Barcelona, va reunir els projectes empresarials més destacats del territori. Durant l’entrega del guardó, Bernat Ladrón de Guevara, president de la cooperativa, va destacar la clau de l’èxit: "El secret per tirar endavant iniciatives com aquesta és la confiança entre empresaris. Després de més de trenta anys treballant junts a Bufalvent, hem aconseguit implicar 36 empreses en una comunitat energètica pionera, compromesa amb la sostenibilitat. Manresa Il·lumina representa la voluntat compartida d’aportar solucions reals al canvi de model energètic que necessita el país, avançant cap a un futur més sostenible per a la indústria i el territori."
Manresa Il·lumina és la primera comunitat energètica empresarial constituïda a l’estat, actualment formada per 36 empreses associades. El seu sistema permet una generació anual d’1,3 milions de kWh i una reducció estimada de 280 tones de CO₂ cada any.
La cooperativa està ara en procés d’expansió, captant nous socis i planificant una segona fase per ampliar la potència i l’abast de la comunitat a la resta de polígons de la capital del Bages.
El primer premi va recaure en Im-perfect, una empresa d’inserció laboral d’Espigoladors, que transforma fruites i verdures descartades pel mercat en conserves.
Els Premis BBVA a la Sostenibilitat Empresarial, organitzats per El Periódico de Catalunya i el BBVA i adreçats a autònoms i empreses amb seu a Catalunya, valoren aspectes tècnics, de sostenibilitat i estratègics, com la innovació, la viabilitat tècnica, el potencial de replicació, els beneficis ambientals i econòmics i el compromís corporatiu.
Els dos projectes guardonats reben 15.000 i 7.000 euros, respectivament, per realitzar una campanya de difusió publicitària a El Periódico, Diari de Girona i Regió7.
