Així confirma Huawei la seva aposta per una Europa més sostenible i intel·ligent.
La desena edició de la consolidada Huawei Connect Europe va reunir a Madrid líders empresarials, institucions i experts per debatre sobre com la intel·ligència artificial, la digitalització i la sostenibilitat estan marcant el futur d’Europa
Madrid ha estat l’escenari de la desena edició de Huawei Connect Europe, una trobada que ja s’ha consolidat com a referència per a experts, institucions i líders empresarials. Sota el lema All Intelligence, Greener Europe, la companyia va reunir més de 3.000 convidats entre el 29 i el 30 d’octubre a l’IFEMA Palau Municipal per reflexionar sobre com la intel·ligència artificial, les tecnologies digitals i la sostenibilitat estan marcant el ritme de l’Europa del present i del futur.
Més enllà de les més de 30 ponències, l’exposició de productes innovadors, les solucions sectorials i els casos d’èxit de projectes emblemàtics, l’esdeveniment s’ha convertit en un espai de debat i col·laboració. Representants de sectors com l’energia, les telecomunicacions, la sanitat o la cultura han compartit les seves visions sobre el paper de la tecnologia en la transformació del continent. Entre els assistents han destacat figures com Matías González Martín, secretari general de Telecomunicacions del Ministeri de Transformació Digital i Funció Pública; Ultan Mulligan, director d’Estratègia d’ETSI; Armin de Greiff, director d’Informàtica de l’Hospital Universitari d’Essen; Sebastiaan Moesman, director d’Estratègia d’Azerion; Pablo Pirles, director general d’Iberdrola | bp pulse; Francisco Pérez Spiess, cofundador de Wattkraft Solar GmbH; i Jing Fang, de l’Oficina Regional de la UNESCO per a la Ciència i la Cultura a Europa.
Creixement d’Europa gràcies a la intel·ligència artificial
En la intervenció amb què es donava el tret de sortida a aquesta trobada, David Wang, director executiu del Consell d’Administració de Huawei, va subratllar que l’arribada d’un món intel·ligent és més propera del que imaginem: “La intel·ligència artificial, el 5G i l’energia verda canviaran l’educació, la sanitat, les finances, la fabricació i tots els altres sectors.”
Wang va aportar una dada contundent: en només cinc anys, la intel·ligència artificial generarà un impacte econòmic global estimat en 22.300 milions de dòlars. Una xifra que reflecteix la gran oportunitat que s’obre per a governs, empreses i ciutadans. Per al directiu, aquesta dècada serà decisiva per a la doble transformació digital i ecològica d’Europa, i en aquest procés, Huawei vol mantenir un paper protagonista amb un compromís ferm: “A Europa, per a Europa.”
Amb la seva xarxa de centres d’I+D, laboratoris d’innovació, fàbriques i plataformes logístiques, la companyia està reforçant la seva aposta per la localització i la col·laboració amb socis europeus, amb l’objectiu d’acompanyar clients i administracions en la seva transició cap a models més sostenibles i digitals.
Els socis i la formació de talent
L’impuls a la innovació tecnològica es complementa amb un treball estratègic sobre l’ecosistema de socis i la formació de talent. Durant aquesta cita a Madrid, Huawei va anunciar l’evolució del seu marc de col·laboració amb partners locals mitjançant la solució SHAPE 2.0, que busca millorar la cooperació i oferir als distribuïdors més recursos per respondre a les necessitats dels clients.
En paral·lel, la companyia ha reforçat la seva aposta pel talent digital a Europa. A través de programes com les Acadèmies TIC de Huawei, els laboratoris conjunts amb universitats o els itineraris de certificació, l’empresa fomenta el desenvolupament de competències digitals alhora que impulsa l’ocupabilitat en sectors estratègics. L’objectiu és clar: crear valor a les comunitats locals i preparar les noves generacions per a un mercat laboral cada vegada més tecnològic.
Solucions per a empreses de totes les mides
L’esdeveniment també va servir per conèixer de primera mà algunes de les novetats que Huawei està desenvolupant a Europa. Leo Chen, vicepresident i president de la Unitat de Vendes per a Empreses, va destacar el paper innovador de la companyia amb un compromís: “Donar suport a la transformació digital i intel·ligent del continent mitjançant la inversió en innovació tecnològica, ecosistemes de socis i desenvolupament del talent és la nostra prioritat. Junts, podem construir una Europa més intel·ligent i sostenible.”
Chen va presentar les solucions HUAWEI eKit 4+10+N, una proposta dissenyada per facilitar la digitalització de les pimes. Es tracta d’un conjunt d’eines que aborden quatre escenaris clau: oficina intel·ligent, negoci intel·ligent, educació intel·ligent i sanitat intel·ligent. D’aquesta manera, les petites i mitjanes empreses poden accedir a infraestructures i aplicacions avançades que fins fa pocs anys semblaven reservades només a les grans corporacions.
Huawei i les seves tres dècades connectant el món
Fundada el 1987 i amb presència a més de 170 països, Huawei s’ha consolidat com un proveïdor global líder en solucions de Tecnologies de la Informació i la Comunicació. El seu catàleg inclou infraestructures de telecomunicacions, serveis al núvol, dispositius intel·ligents i solucions de TI, amb una filosofia centrada en la innovació i la seguretat.
Actualment, la companyia compta amb més de 208.000 empleats arreu del món i manté una estratègia orientada a invertir en recerca i desenvolupament amb un objectiu: portar la digitalització a cada persona, llar i organització per construir un món totalment connectat i intel·ligent.
