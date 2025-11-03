D'Amaia a Angela Molina: Tous reuneix set estrelles per fer brillar les seves joies més emblemàtiques en el 40è aniversari de l'ós
L'empresa manresana crea la campanya Celebrate Joy. Everyone’s Invited per reivindicar "la diversitat, la creativitat i l'autenticitat" com a pilars fonamentals de l'empresa
Regió7
Tous ha estrenat una campanya amb set artistes i creadors que reviu les col·leccions més emblemàtiques de l'empresa en el 40è aniversari del seu icònic ós. Sota el nom Celebrate Joy. Everyone’s Invited, l'empresa manresana ha unit en un anunci Amaia, Ángela Molina, Agustín Della Corte, Lux Pascal, Cecilia Suárez, Macarena Achaga i Robin Shrestha.
La nova campanya de Tous vol esdevenir un espai on "tots els estils es troben i totes les persones tenen un lloc", apunten fonts de l'empresa. És per aquest motiu que la companyia ha seleccionat set artistes i creadors d'estils completament diferents per tal de reivindicar "la diversitat, la creativitat i l'autenticitat" com a pilars fonamentals de l'empresa. "Es tracta d'una campanya global concebuda com a una gran festa on tots els estils es troben i totes les persones tenen un lloc", assegura Anna Sió, Directora de Màrqueting i Comunicació de TOUS.
Els protagonistes de la campanya, al ritme de C'est la Vie d'Amaia, celebren el 40è aniversari d’un icona compartida, l’Ós, lluïnt les darreres creacions de la firma joiera. L'elenc es reuneix sota la direcció de Gorka Postigo, amb fotografia de Felicity Ingram i direcció creativa d’Alicia Padrón.
Set talents, set estils
Els set protagonistes de la campanya festiva de TOUS lluen col·leccions emblemàtiques, ja disponibles a botigues seleccionades i a la web. La cantant Amaia, que des d’aquest setembre és ambaixadora oficial de TOUS, juga i experimenta amb HOLD. Ángela Molina, que celebra aquest any mig segle de trajectòria, brilla amb joies bicolors, amb volum i caràcter, i la intèrpret mexicana Cecilia Suárez deslumbra amb la col·lecció de diamants de laboratori de la firma. Per la seva banda, l’actriu Lux Pascal lluu la ja icònica col·lecció Manifesto, i Macarena Achaga, ambaixadora de TOUS a Mèxic des del 2023, ret tribut a la versió clàssica de l’Ós. L’elenc de la festa es completa amb Agustín Della Corte, que s’ha convertit en una de les revelacions de l’any gràcies al personatge de Roque a Olympo, i el model Robin Shrestha, amb les darreres col·leccions de TOUS Man.
