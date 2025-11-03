Deduccions fiscals per a actuacions d’eficiència energètica: una oportunitat per a les empreses del Bages
Descobreix com reduir impostos i impulsar la sostenibilitat a la teva empresa
El Gremi d’Instal·ladors del Bages, amb el suport de les Oficines de Transició Energètica del Bages, organitza el pròxim 11 de novembre de 2025 una jornada informativa dedicada a les deduccions fiscals associades a actuacions d’eficiència energètica. L’acte tindrà lloc de 3 a 5 de la tarda al carrer Josep Comas i Solà, 27 baixos, al Polígon Industrial de Bufalvent (Manresa), i està adreçat a empreses, professionals i assessors que vulguin conèixer de primera mà com reduir la seva càrrega fiscal mentre impulsen la sostenibilitat i l’estalvi energètic.
Aquesta sessió gratuïta s’adreça especialment a les empreses que ja han fet o volen dur a terme actuacions d’eficiència energètica, com la substitució d’equips per altres més sostenibles, la instal·lació de plaques solars o la implementació de sistemes de gestió energètica.
Tot i que aquestes inversions són cada cop més habituals, sovint no s’aprofiten prou les deduccions fiscals i bonificacions disponibles. L’objectiu de la jornada és explicar com aplicar-les correctament i ajudar les empreses a obtenir-ne el màxim benefici.
El ponent de la sessió serà Jordi Ballonga, tècnic del Ministeri d’Hisenda i professor associat a la Universitat Autònoma de Barcelona, un expert que oferirà una visió clara i pràctica sobre els avantatges fiscals vinculats a la transició energètica. Durant la seva intervenció es parlarà de les deduccions en l’IRPF i en l’Impost sobre Societats per actuacions d’eficiència energètica, del contingut i la validesa dels Certificats d’Eficiència Energètica (CEE), i de la manera com aquests documents acrediten el compliment dels requisits fiscals exigits per l’administració.
També es tractaran aspectes molt rellevants per al teixit empresarial del Bages, com les bonificacions en tributs locals previstes en diverses ordenances municipals, la llibertat d’amortització en determinades inversions i el tractament fiscal de les subvencions rebudes per a instal·lacions d’energies renovables. Aquest coneixement és essencial per a les empreses que busquen fer inversions sostenibles sense perdre oportunitats d’estalvi fiscal.
La jornada oferirà informació tècnica, i un espai participatiu on els assistents podran exposar els seus dubtes i casos concrets. L’expert convidat resoldrà consultes i orientarà els participants sobre la millor manera d’aplicar els incentius en funció del seu perfil i activitat. Això converteix la sessió en una oportunitat valuosa per a qualsevol empresa que vulgui millorar la seva eficiència energètica i, alhora, optimitzar-ne els resultats econòmics.
Les inscripcions a la jornada són gratuïtes i es poden fer mitjançant el codi QR del cartell oficial o enviant un correu electrònic a otebages@gbb.cat. A través del mateix contacte també es pot sol·licitar assessorament tècnic i fiscal gratuït sobre qualsevol actuació d’eficiència energètica.
