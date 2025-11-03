SEGURETAT SOCIAL I PENSIONS
El Govern manté la ‘retallada’ a les pensions: jubilar-se abans de temps es penalitzarà tot i que s’hagin cotitzat més de 40 anys
La ministra Elma Saiz rebutja la proposta d’eliminar els coeficients reductors, confirmant l’aplicació de les penalitzacions a les llargues carreres de cotització que anticipen la jubilació.
Una decisió clau que impacta en milers de futurs pensionistes
Marcos Rodríguez
La Seguretat Social i el Govern d’Espanya han ratificat la seva actitud respecte a la jubilació anticipada, confirmant que el sistema de coeficients reductors continuarà aplicant-se, fins i tot per a aquells treballadors que acrediten extenses carreres de cotització de 40 anys o més.
La notícia, que ha generat un ampli debat en l’àmbit laboral i polític, es va fer oficial després del rebuig per part del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions a una Proposició de Llei presentada pel Grup Mixt (impulsada per Podem i la plataforma ASJUBI40) que buscava precisament eliminar aquesta penalització.
Una via parlamentària fracassada
La iniciativa parlamentària pretenia modificar l’article 20 8 de la llei general de la Seguretat Social per establir que «no procedirà aplicar cap reducció quan el treballador acrediti un període de cotització de 40 anys» en el cas de la jubilació anticipada voluntària.
No obstant, la ministra Elma Saiz va rebutjar aquesta proposta al Congrés dels Diputats. Va argumentar que les recents reformes de pensions ja han abordat i reequilibrat la sostenibilitat del sistema, en línia amb les recomanacions del Pacte de Toledo. La ministra va esmentar que les modificacions del 2021 ja van ajustar els coeficients reductors per desincentivar l’abandonament primerenc del mercat de treball.
L’actitud del Govern és clara: la penalització es manté perquè la jubilació es produeix abans de l’edat legal ordinària, independentment del temps cotitzat.
Un ‘càstig de per vida’
Per als afectats, la decisió suposa una ratificació del que molts consideren un «càstig per tota la vida». Fa anys que el col·lectiu ASJUBI40 denuncia que aquests treballadors, que han complert àmpliament amb les exigències de cotització (40 anys o més), veuen reduïda la seva pensió inicial de forma permanent.
L'efecte dels coeficients reductors pot ser considerable. Per a una jubilació anticipada voluntària, la reducció pot oscil·lar entre un 2,81% i un 2 1% de la pensió calculada, depenent del nombre de mesos d’avançament i dels anys cotitzats. Malgrat que les carreres de cotització més llargues (més de 44 anys i 6 mesos) tenen els coeficients més baixos, la penalització s’aplica inexorablement.
A continuació, es presenta un extracte de com s’apliquen els coeficients reductors mensuals vitalicis segons el temps cotitzat:
Què diu la llei vigent?
La llei actual, consolidada després de la reforma del 2021 (RDL 2/2021 i Llei 21/2021), estableix una sèrie de coeficients que s’apliquen mensualment:
- A l’edat legal. L’edat de jubilació ordinària s’incrementa progressivament. Des del 2024, si es tenen menys de 38 anys cotitzats, l’edat legal és de 66 anys i 6 mesos. Si se superen els 38 anys cotitzats, l’edat baixa a 65 anys.
- Anticipada voluntària. Es pot avançar fins a 24 mesos (2 anys).
- Penalització. La retallada es calcula partint del temps cotitzat total. Una persona amb 44 anys i 6 mesos cotitzats que avança el seu retir dos anys veurà la seva pensió reduïda, com s’observa a la taula, al voltant del 13% de forma vitalícia.
En resum, la Seguretat Social no ha retallat les pensions, sinó que ha confirmat que continuarà aplicant la normativa vigent que imposa retallades als qui es prejubilen abans de temps, fins i tot amb cotitzacions de més de quatre dècades.
- Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
- Es perden amb el cotxe seguint una ruta del navegador a Navès i acaben sent rescatats pels Bombers
- Requereixen als Bombers que obrin un domicili a Sallent, i hi troben mort l'inquilí
- L’Ona, la nena que va néixer en plena dana: 'Els metges estaven a punt de fer-me la cesària i els va sonar l'avís de Protecció Civil
- Els Bombers actuen en tres rescats d'excursionistes en un matí accidentat a les comarques centrals
- Joaquim Colldeforns, veí de Manresa que ha visitat el cementiri per Tots Sants: 'És bo que als nens se'ls parli de la mort
- Aquests són els diners exactes que l’OCU recomana tenir al banc, ni més ni menys
- El major expert en longevitat del món revela el curiós esport que t’afegeix anys de vida