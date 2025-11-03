El IX Fòrum Empresarial de l’Anoia posa el focus en la formació i el talent
“Aquest any, volem passar de l’anàlisi a l’acció", diu el president de la patronal, Joan Mateu
El Teatre Ateneu d’Igualada acollirà el proper dia 26 un nou Fòrum Empresarial de l’Anoia, l’acte acadèmic de referència que impulsa anualment la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA), i que en aquesta novena edició tractarà sobre “Formació, Talent i Empresa: Estratègies de Futur”. La manca de persones qualificades, la desconnexió entre l’oferta formativa i les necessitats reals de les empreses, i la urgència d’invertir en formació contínua com a eina de competitivitat i cohesió social seran, doncs, els temes que es tractaran enguany al fòrum.
El president de la Unió Empresarial de l’Anoia, Joan Mateu, destaca que “aquest any, volem passar de l’anàlisi a l’acció". Segons Mateu, "el Fòrum UEA ha de servir per impulsar una agenda compartida entre empreses, administracions, centres formatius i agents socials per dissenyar solucions reals i tangibles". El president de la patronal recorda que "moltes empreses tenen dificultats per trobar els perfils professionals que necessiten, i molts joves no troben oportunitats ajustades a la seva formació. També hem de dignificar la formació professional i els oficis. Aquesta és una escletxa que h em de tancar entre tots”. Segons Mateu, la UEA "reivindica una estratègia de país que situï la formació i el talent al centre del desenvolupament econòmic. L’Anoia pot ser un exemple de com un territori pot créixer apostant pel talent”. Per al president de la UEA "sense formació, no hi ha futur empresarial ni territorial possible. La formació és una inversió, no un cost, i és la clau per la competitivitat, la innovació i la cohesió social”.
Durant la presentació de l'esdeveniment, la secretària general de la patronal anoienca, Paula Arias, ha assegurat que diverses empreses anoienques no poden fer front a la producció per no disposar de personal qualificat i format. “La formació bonificada és clau per fomentar la innovació i retenir el talent dins del territori, especialment en sectors amb més dificultats per trobar perfils qualificats", ha dit Arias, que ha apuntat que segons dades de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), l’any 2022 les empreses de Catalunya van utilitzar 118,5 milions d’euros en formació bonificada. Aquell mateix any, el crèdit total disponible per a aquesta finalitat era de 233 milions d’euros, dels quals només es va aprofitar aproximadament el 50,7 %, ha insistit Arias. "Una dada", diu "preocupant, ja que els fons no utilitzats es perden, només es poden reservar durant dos anys, fet que suposa una pèrdua d’oportunitats per a les empreses i per al desenvolupament del seu talent. Cal reforçar la informació i l’acompanyament a les empreses perquè puguin beneficiar-se d’aquests recursos que provenen de les seves pròpies cotitzacions.”
Un punt de trobada per compartir coneixement i impulsar el progrés
Durant el fòrum es presentarà l'informe econòmic anual “Empresa i Progrés IX: Formació, Talent i Empresa – Estratègies de Futur”, elaborat per la UEA a partir de dades recollides en més de 250 empreses i treballadors de la comarca. L’informe analitza la situació actual del mercat laboral, els perfils més demandats, les mancances formatives i les oportunitats de creixement del territori.
El Fòrum també comptarà amb la participació de l’expert en transformació digital i estratègia empresarial Genís Roca, que oferirà una ponència sobre el paper del talent en la competitivitat empresarial. A més, hi haurà taules rodones amb representants de recursos humans i empresaris/es que compartiran bones pràctiques i experiències d’èxit en la gestió del talent i la formació dins les seves organitzacions, però també, les preocupacions per trobar talent format i qualificat. Les taules estaran moderades per Genís Roca.
L’accés al fòrum és lliure sota prèvia confirmació d’assistència per garantir una bona organització. Les inscripcions són a www.uea.cat /agenda.
El IX Fòrum Empresarial de l’Anoia és possible gràcies al suport de l’Ajuntament d’Igualada i la Diputació de Barcelona; al patrocini de MGC Mútua, Dalmau Motor, GCT Plus, Schneider Electric, Kini MotorPark, Marlex, CGM Centre de Gestió Mediambiental, HMS Networks by Intesis, Graphic Packkaging, Leancat, Sai Computers; i a la col·laboració de Culture & Values, Junyent, Grup Carles i a la Mancomunitat de la Conca d’Òdena.
