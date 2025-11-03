Anytime Fitness inaugura a Sant Fruitós de Bages un nou gimnàs que obrirà les 24 hores del dia
El club, ubicat al polígon El Grau, va obrir les portes aquest dilluns a les 17 hores
Regió7
La cadena de gimnasos Anytime Fitness ha inaugurat aquest dilluns un nou club al Bages. L'espai, situat al número 20 del carrer Tines, al polígon El Grau de Sant Fruitós de Bages, estarà obert les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.
El nou centre, que disposa de 740 metres quadrats repartits en dues plantes, funcionarà en règim de franquícia i estarà gestionat per Víctor Agüera, propietari també del centre Anytime Fitness de Vic. Agüera assegura, per part seva, estar “molt il·lusionats amb aquest nou projecte i amb l'oportunitat d'acostar el model de Anytime Fitnes a una nova comunitat. El nostre compromís és oferir un espai accessible, modern i completament equipat perquè qualsevol persona pugui millorar la seva salut i benestar a qualsevol hora del dia”.
El nou centre esportiu ha suposat una inversió aproximada de 650.000 euros, la creació de cinc llocs de treball i compta amb dutxes i vestuaris individuals per a garantir la privacitat dels seus socis, als qui facilitarà l'accés a les instal·lacions posant places d'aparcament a la seva disposició. El club disposa d'una zona de força i pes lliure, d'una altra de càrdio i d'una més per a dur a terme entrenaments funcionals. A més, està equipat amb la maquinària de Life Fitnes, i opera sota les premisses del Smart Coaching Ecosystem de Anytime Fitnes per a ajustar els plans d'entrenament a les necessitats i exigències de cada soci. També disposa d'entrenadors personals.
Amb aquesta nova obertura, la companyia assoleix els 50 clubs a Espanya, una fita històrica per a la marca, que va començar a operar al país fa 13 anys. D’aquesta cinquantena de centres, més d’una trentena són gestionats per franquiciats i quatre són corporatius, als quals se sumarà pròximament un cinquè club propi a Madrid, previst per al mes de desembre.
De cara al 2026, Anytime Fitness preveu mantenir el seu ritme d’expansió amb noves obertures a diverses comunitats autònomes.
