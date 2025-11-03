El servei d'oficines mòbils de CaixaBank arriba a 104 poblacions de la regio central
El dispositiu de l'entitat financera per atendre petits municipis sense local bancari celebra el seu primer aniversari
CaixaBank celebra el primer aniversari de servei d'oficines mòbils a la província de Barcelona, que donen cobertura financera en un total de 104 petites localitats de la Catalunya central sense oficina o amb restriccions que limiten l’accés als serveis bancaris. En total, la població d'aquests municipis és de 51.325 persones, de les quals 10.483 són majors de 65 anys, segons dades facilitades per l'entitat.
En el marc de l’acord signat amb la Generalitat de Catalunya, al novembre de 2024, CaixaBank va incorporar les comarques de l’Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Berguedà, Garraf, Lluçanès, Maresme, Moianès, Osona i Vallès Oriental i Occidental a les rutes de les seves oficines mòbils. Un any després, tres oficines mòbils, que recorren més de 6.100 quilòmetres al mes, presten servei a 124 localitats de la província on resideixen més de 117.000 persones.
Després d’incorporar localitats de Girona a les rutes al setembre de 2024; sumar al recorregut, al mes de novembre, les províncies de Barcelona i Tarragona i, al desembre, poblacions de la província de Lleida; les nou oficines mòbils de CaixaBank que donen servei a Catalunya donen cobertura bancària en un total de 478 localitats en risc d’exclusió financera on resideixen gairebé 290.000 persones. Un total de 38 poblacions de les quatre províncies tenen menys de 100 habitants, segons el balanç que en fa CaixaBank.
El servei d’ofimòbil, que a Catalunya recorre més de 18.000 quilòmetres al mes, permet als usuaris, siguin o no clients de l’entitat, realitzar les operacions bancàries més habituals, entre les quals destaquen retirar efectiu, fer ingressos i pagar rebuts i impostos en localitats sense oficina bancària o amb restriccions que limiten l’accés als serveis financers. Un 70% dels usuaris atesos té més de 65 anys, fet que posa de manifest "el compromís de CaixaBank amb el col·lectiu sènior", destaca l'entitat.
CaixaBank ofereix cobertura financera amb model d’oficina bancària en 437 municipis de Catalunya i en 184 és l’única entitat. El banc disposa de més de 4.000 sucursals a tot el país, de les quals 800 són a Catalunya.
Els ofimòbils de CaixaBank ofereixen cobertura financera en prop de 1.400 poblacions de tota Espanya on viuen més de 640.000 persones, que poden realitzar les operacions bancàries més habituals.
CaixaBank compta amb un total de 33 oficines mòbils, 29 de les quals recorren més de 75.000 quilòmetres de mitjana al mes i presten servei a 17 províncies: a més de les quatre de Catalunya, ofereixen cobertura financera a Àvila, Burgos, Lleó, Palència i Sòria, a Castella i Lleó; Castelló i València, a la Comunitat Valenciana; Granada, a Andalusia, la Comunitat de Madrid, La Rioja, i Ciutat Real, Guadalajara i Toledo, a Castella-la Manxa.
Així mateix, l’entitat té altres quatre ofimòbils en reserva per atendre esdeveniments empresarials, culturals i esportius, així com contingències excepcionals com la DANA de l'octubre de l'any passat. Cada oficina mòbil compta amb rutes diàries diferents i, en funció de la demanda, visita les localitats a les quals presta servei entre una i quatre vegades al mes.
Aquest servei de CaixaBank ha estat reconegut en l’última edició dels premis SDG del World Saving and Retail Banking Institute (WSBI-ESBG) "pel seu compromís amb la inclusió financera i contribueix directament a diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, amb els quals l’entitat està fermament compromesa, com la reducció de les desigualtats, així com la promoció de la inclusió, el desenvolupament econòmic, l’equitat de gènere i la modernització d’infraestructures", destaca CaixaBank.
- Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
- Es perden amb el cotxe seguint una ruta del navegador a Navès i acaben sent rescatats pels Bombers
- Requereixen als Bombers que obrin un domicili a Sallent, i hi troben mort l'inquilí
- L’Ona, la nena que va néixer en plena dana: 'Els metges estaven a punt de fer-me la cesària i els va sonar l'avís de Protecció Civil
- Els Bombers actuen en tres rescats d'excursionistes en un matí accidentat a les comarques centrals
- Joaquim Colldeforns, veí de Manresa que ha visitat el cementiri per Tots Sants: 'És bo que als nens se'ls parli de la mort
- Aquests són els diners exactes que l’OCU recomana tenir al banc, ni més ni menys
- El major expert en longevitat del món revela el curiós esport que t’afegeix anys de vida