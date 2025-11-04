EMPRESARIS
Amancio i Sandra Ortega, Rafael del Pino i Juan Roig acaparen la llista Forbes dels 100 espanyols més rics
El fundador d’Inditex encapçala la llista de Forbes durant 11 anys consecutius, i torna al top 10 mundial
Al voltant de 111.200 milions d’euros del patrimoni a Espanya està en mans de més grans de 80 anys
Jaime Mejías
Forbes Espanya ha publicat la nova edició de la llista d’«Els 100 espanyols més rics», que aglutina les principals fortunes del país. Per a aquesta anàlisi, no es té en compte només la riquesa, sinó també com gestionen el seu capital, i s’estudia el valor de mercat de les seves empreses, les seves propietats immobiliàries, sumptuàries i la seva liquiditat. Aquest any el patrimoni conjunt de les principals fortunes ha ascendit un 7% fins a situar-se en els 258.870 milions d’euros. Per aquesta raó, la «nota de tall» per ser dins de la classificació ha augmentat fins als 450 milions d’euros.
Fa més d’una dècada que l’empresari gallec Amancio Ortega encapçala aquesta classificació, des del 2014, tot i que aquest any la seva fortuna ha disminuït un 8,6% en comparació al 2024, degut, en part, a la desacceleració de les vendes i l’alentiment del consum en el primer semestre de l’any, a l’espera de conèixer l’impacte dels aranzels imposats per l’administració nord-americana a l’exercici final d’any.
Malgrat tot, l’empresari gallec atresora 109.900 milions d’euros, i el seu patrimoni no baixa dels 100 milions per any. De fet, continua sent un dels patrimonis més grans del món, juntament amb els fundadors de Google, Microsoft i Tesla, entre d’altres, i se situa al lloc #9 de l’última llista publicada per Forbes USA. El segon lloc continua sent per a Sandra Ortega, que es manté com la dona més rica d’Espanya amb una fortuna de 10.000 milions d’euros.
La medalla de bronze continua sent per al president de Ferrovial, Rafael del Pino i Calvo-Sotelo, amb 8.000 milions d’euros, cosa que representa un increment de patrimoni de l’11,8% respecte al 2024.Juan Roig, president executiu de Mercadona, es manté en la quarta posició, amb una riquesa de 7.900 milions d’euros, que creix un 36,6%. I en el cinquè lloc es col·loca Juan Carlos Escotet, president d’Abanca, amb 6.200 milions d’euros, un 55% més de patrimoni que l’any passat.
S’acosta el relleu generacional
El relleu és generacional i estructural, donant pas a negocis més diversificats en què la ciència, la tecnologia i el patrimoni financer prenen protagonisme i deixant enrere les estructures tradicionals. No obstant, el 63,9% del patrimoni total es troba en mans de més grans de 74 anys, una riquesa que haurà de canviar de mans en les pròximes dècades per raons biològiques òbvies.
Al capdavant del rànquing dels octogenaris hi ha Amancio Ortega, 89 anys. El fundador d’Inditex representa per si sol el 42,5% de tota la riquesa dels 100 espanyols més rics, una concentració que no és comparable amb cap altra economia desenvolupada europea. Amb ell es troba Miguel Fluxà Roselló, de 87 anys, que atresora 3.300 milions amb Iberostar; Juan Abelló, de 83 anys, que controla 3.000 milions des de Torreal; els germans March Delgado, de 80 i 85 anys, que acumulen més de 4.100 milions a través de Corporación Financiera Alba; i Isabel Castelo, la degana de la llista amb 96 anys, que manté 1.300 milions al sector assegurador. La clau d’aquestes fortunes és temporal i sectorial i que des de fa 40 anys Espanya no ha produït una onada de creadors de riquesa, especialment als sectors emergents, com el tecnològic.
Madrid continua sent el territori amb més milionari
La Comunitat de Madrid s’ha consolidat com el territori amb més fortunes en la llista d’’Els 100 espanyols més rics’ de Forbes, amb un total de 29, una menys que l’any passat, però amb una riquesa conjunta de 46.778 milions d’euros, un 13,2% més que l’any passat. Seguida molt de prop hi ha Catalunya, que compta amb un total de 28 fortunes, escurçant la seva diferència amb Madrid en 1, i de manera general, dos més que el 2024 i una riquesa conjunta de 29.723 milions d’euros (+ 9,2%), un creixement motivat per la incorporació dels germans Rubiralta en la present edició.
