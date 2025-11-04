Mercat laboral
Catalunya suma 19.000 ocupats en el seu millor octubre des del 2021
L’atur repunta lleument, en 2.423 persones respecte al setembre, fins a un total de 324.495 catalans sense ocupació
Gabriel Ubieto
Catalunya va viure el seu millor octubre en termes d’ocupació dels últims quatre anys, va sumar 19.205 nous ocupats i va tancar el mes vorejant els 3,9 milions de treballadors en actiu. Les dades publicades aquest dimarts pels ministeris d’Inclusió i Treball deixen notes positives per a Catalunya, en un mes en què, no obstant, va pujar l’atur i altres territoris van créixer més en ocupats.
L’octubre és un mes en què es culmina la transició entre l’estiu i la recta final de l’any. Si bé l’hostaleria liquida els seus últims reforços, les activitats educatives recuperen tot aquell personal que van destituir quan va començar la calor i van acabar les classes.
I el saldo entre la resta dels uns i la suma dels altres ha sigut especialment positiu. Des del 2021 que no es registrava un octubre més prolífic tant a Catalunya com en el conjunt d’Espanya.
Aquest augment de l’ocupació és perfectament compatible amb un repunt de l’atur, cosa que dona compte que el mercat laboral creix i es mantenen les expectatives de moltes persones de trobar feina. A Catalunya, l’augment de l’atur va ser simbòlic, de 2.423 persones, el més baix des del 2006, fins a ubicar el nombre total de desocupats en 324.495 catalans apuntats al SEPE.
Sorpasso abans de final d’any?
En termes d’ocupació, va liderar el mes la Comunitat deMadrid, amb un increment de 49.445 ocupats respecte al setembre. El va seguir el País Valencià, amb 36.459 ocupats més, immers en el seu propi procés quan es compleix un any del desastre de la dana.
Al top 3 es va ubicar la província de Barcelona, que també va registrar bons números (34.854), però que es dilueixen si s’agrupa amb tot Catalunya (19.205) a causa de les baixes en l’hostaleria de Girona (-8.071) i Tarragona (-2.717) i el final de la campanya de la fruita a Lleida (-4.915).
El final d’any és una època especialment prolífica per a l’ocupació a la capital de l’Estat i menys abundant a Catalunya, de la mateixa manera que durant la primavera les coses van al revés. Aquesta perspectiva deixa en l’aire la incògnita de si Madrid aconseguirà superar, per primera vegada en la història recent, en nombre total d’ocupats l’altra locomotora econòmica del país.
Amb les últimes dades oficials publicades, entre les dues comunitats autònomes hi ha una distància de tot just 5.000 ocupats. Una límit relativament fàcil de superar per part de l’urbs mesetària durant el mes de novembre vinent o el de desembre.
