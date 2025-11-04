Autobages rep un nou premi de Ford Espanya
La marca premia el concessionari manresà per segon any consecutiu
El concessionari oficial de Ford a Manresa, Autobages, ha rebut aquest dimarts un premi estatal de la marca per la seva destacada atenció al client. El guardó, que Autobages ha rebut per segon any consecutiu, l'ha lliurat Marta Henríquez, directora de vehicles comercials de Ford Espanya, a Josep Estany, gerent del concessionari. Durant l'acte de lliurament, Estany va mostrar el seu "orgull" per haver rebut durant dos anys aquest guardó de Ford, un premi que va ser compartit amb tot l'equip del concessionari.
- Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
- El restaurant del Moianès que sorprèn per la seva carn i els seus embotits: «Lloc tradicional i molt autèntic»
- Joaquim Colldeforns, veí de Manresa que ha visitat el cementiri per Tots Sants: 'És bo que als nens se'ls parli de la mort
- L’èxit de les cases prefabricades a Espanya, més barates i llestes en la meitat de temps: «No donem l’abast amb la demanda»
- Josep Vilalta, l'últim supervivent de la tragèdia de Fígols: «Cada novembre ho revisc com si fos ahir»
- Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
- L'emblemàtic bar Pardal de Manresa es prepara per encetar una nova etapa
- Mor Francesc Iglesias, qui va ser alcalde de Sant Joan, president del Consell del Bages i diputat