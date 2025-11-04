Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Autobages rep un nou premi de Ford Espanya

La marca premia el concessionari manresà per segon any consecutiu

Josep Estany, al centre, comparteix el guardó amb tots l'equip del concessionari

Josep Estany, al centre, comparteix el guardó amb tots l'equip del concessionari / Helena Carbonell

Helena Carbonell

Helena Carbonell

Manresa

El concessionari oficial de Ford a Manresa, Autobages, ha rebut aquest dimarts un premi estatal de la marca per la seva destacada atenció al client. El guardó, que Autobages ha rebut per segon any consecutiu, l'ha lliurat Marta Henríquez, directora de vehicles comercials de Ford Espanya, a Josep Estany, gerent del concessionari. Durant l'acte de lliurament, Estany va mostrar el seu "orgull" per haver rebut durant dos anys aquest guardó de Ford, un premi que va ser compartit amb tot l'equip del concessionari.

