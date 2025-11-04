Polèmica entre les subcontractes
La Generalitat detecta desenes de treballadors turcs sense papers a les obres del Camp Nou
Una vintena d’empleats d’una subcontracta són acomiadats i protesten davant l’estadi; denuncien que els van portar amb el permís de residència caducat i ara no poden tornar a Turquia
Gabriel Ubieto
A les obres del Camp Nou s’està produint un degoteig d’acomiadaments aquests dies. Diferents subcontractes que estan portant a terme la remodelació de l’estadi del FC Barcelona han començat a destituir treballadors que han estat operant sense la documentació en regla, majoritàriament amb el permís de residència caducat i sense un permís de treball en vigor.
Una vintena de ja extreballadors d’una d’aquestes companyies, Extreme Works UAB –societat amb seu a Lituània–, s’han congregat aquest dimarts a primera hora del matí per protestar als accessos al coliseu blaugrana, en una manifestació auspiciada pel sindicat CCOO.
Inspecció de Treball, dependent de la Generalitat de Catalunya va poder identificar diversos empleats en situació irregular i està elaborant potencials actes d’infracció, segons expliquen a aquest mitjà fonts de la conselleria d’Empresa i Treball.
«Fa gairebé un any que soc aquí a Barcelona treballant al Camp Nou i no puc tornar a veure la meva família. La meva filla està hospitalitzada i pateixo per ella», explica Hakan Turkmen, tècnic en prevenció de riscos laborals. Aquest home, nascut a Istanbul fa gairebé 40 anys, va començar a treballar al Camp Nou el dia de la nit de Nadal del 2024, segons explica. Aquí hi va arribar des de Turquia, de la mà d’una empresa amb seu a Lituània i amb un permís de residència d’Hongria, que avui està caducat.
Un triangle burocràtic amb què l’empresa per a la qual treballava ha portat desenes d’empleats des de l’altra punta d’Europa per executar una obra en la qual estan, o hi han estat, implicats milers d’obrers. Aquest ‘modus operandi’ l’han anat practicant moltes altres societats per subministrar de mà d’obra Limak, la constructora turca a càrrec de les operacions.
El juliol de l’any passat El Periódico ja va destapar que centenars d’obrers nascuts a Romania, però portats per una empresa amb seu a Hongria, vivien en hotels de Calella i van ser portats a l’obra blaugrana sense contracte. Llavors Inspecció de Treball va iniciar indagacions per determinar l’abast de la falta i ara, en el cas dels obrers turcs d’Extreme, també ha actuat.
La Generalitat investiga
El 25 de setembre passat una vintena agents de l’autoritat laboral es van personar a les obres, segons confirmen fonts de la conselleria d’Empresa i Treball i els inspectors van poder determinar que hi allà operaven múltiples professionals sense els deguts permisos en regla. «Inspecció està aixecant actes per cada persona en situació irregular i les actuacions no estan tancades», afegeixen aquestes mateixes fonts.
Turkem n’és un i ara es veu atrapat. Si se’n va al seu país no podrà tornar a Europa i haurà de renunciar a un salari d’uns 2.000 euros –per treballar més de 50 hores setmanals, tots els dies de la setmana– que li permeten sustentar els seus allà a Turquia. «Quan ens vam cansar d’esperar les seves promeses i vam acudir a un sindicat per assessorar-nos, ens van acomiadar», relata Razman Cetin, destituït també per la mateixa empresa.
«Ens veuen com esclaus», insisteix, comunicant-se a través del traductor del telèfon mòbil. I és que des que van arribar a Barcelona, ja fa gairebé un any, amb prou feines han fet res més que treballar i de la vintena d’obrers destituïts no n’hi ha cap que parli castellà.
Nova polèmica entre les subcontractes
El Cetin i el Harkam relaten unes condicions laborals salarialment millors que altres dels seus companys d’obra. Ells són treballadors qualificats, escassos i buscats entre les obres catalanes i que la gran constructora Limak, a través de subcontractes, ha hagut d’anar a buscar fora.
Diversos treballadors poc qualificats i que van tenir més protagonisme en la fase inicial de l’obra van relatar a aquest mitjà salaris de poc més de 1.000 euros per jornades de gairebé 60 hores setmanals i amb tot just un dia de descans setmanal; condicions que, entre altres coses, incompleixen el conveni laboral de la construcció i per les quals diferents subcontractes del Camp Nou ja han sigut censurades per Inspecció.
Les denúncies de diferents treballadors s’han anat succeint durant els últims mesos. Un grup de refugiats palestins van relatar a aquest mitjà el juliol d’aquest any diferents irregularitats que van posar en coneixement d’Inspecció, com ara acomiadaments estant de baixa, salaris per sota de conveni i jornades excessives. L’autoritat laboral ha anat actuant, però les denúncies s’han anat succeint i ara, per primera vegada, un grup de treballadors turcs s’han mobilitzat per mirar de forçar la seva empresa que els readmeti.
CCOO de Catalunya, segons explica la seva portaveu de la federació de construcció, Carlos del Barrio, ha mirat d’interlocutar tant amb Limak, com a responsable de l’obra, com amb el Barça, i mirar així de mediar, sense èxit. El FC Barcelona, en una roda de premsa del 17 de juliol del 2024, va reconèixer l’existència de males pràctiques entre les subcontractes que construïen el seu nou estadi. El director d’operacions de l’Espai Barça, Joan Sentelles, va afirmar que «no hi va haver mala fe» i va avançar la firma d’un conveni amb els sindicats més representatius en el sector de la construcció català per intentar augmentar la fiscalització de les obres. Aquest conveni, malgrat anunciar-se, mai s’ha arribat a materialitzar.
