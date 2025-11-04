Plusfresc obrirà un nou supermercat a l'antic Márquez de Manresa
La cadena lleidatana preveu que l'establiment estigui operatiu en els primers mesos de l'any que ve
L'empresa de distribució lleidatana Supsa Supermercats Pujol obrirà un nou Plusfresc a Manresa, al local que ocupava fins l'abril de l'any passat Electrodomèstics Márquez als 10-12 de la Muralla del Carme. Supsa té la intenció que el nou supermercat estigui en funcionament l'any que ve, entre els mesos de gener i maig, segons ha avançat l'empresa a aquest diari. Plusfresc ja disposa d'un supermercat a la capital del Bages, a tocar de la Ben Plantada.
El local de l'antic Márquez té un total de 1.900 metres quadrats, distribuïts en dues plantes. Supsa, però, no ha avançat quant d'aquest espai dedicarà a la venda al públic. Márquez va tancar portes l'abril del 2024, després de 65 anys d'activitat.
El fundador de Supermercats Pujol, el 1929, va ser Rafael Pujol Sala, tot i que l'actual la societat Supsa no es va constituir formalment fins al 1970. A començaments dels anys 90, neix l'ensenya Plusfresc, que el 1995 comença la seva expansió cap a Barcelona. Avui, Plusfresc disposa d'una norantena de botigues repartides per les demarcacions de Lleida, Barcelona i Tarragona i la Franja de Ponent, i més de 1.400 treballadors. El 2024 va tancar amb un volum d'ingressos de 202,9 milions d'euros, el 2,7% més que el 2023. Amb el seu pla estratègic 2025-2027, Plusfresc preveu una inversió de 15 milions d'euros amb l'objectiu, entre altres, d'arribar a les 100 botigues abans de finalitzar 2027.
Subscriu-te per seguir llegint
- Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
- El restaurant del Moianès que sorprèn per la seva carn i els seus embotits: «Lloc tradicional i molt autèntic»
- Joaquim Colldeforns, veí de Manresa que ha visitat el cementiri per Tots Sants: 'És bo que als nens se'ls parli de la mort
- L’èxit de les cases prefabricades a Espanya, més barates i llestes en la meitat de temps: «No donem l’abast amb la demanda»
- Josep Vilalta, l'últim supervivent de la tragèdia de Fígols: «Cada novembre ho revisc com si fos ahir»
- Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
- L'emblemàtic bar Pardal de Manresa es prepara per encetar una nova etapa
- Mor Francesc Iglesias, qui va ser alcalde de Sant Joan, president del Consell del Bages i diputat