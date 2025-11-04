Jornada Planeta Agro | Marta Arce Directora de l'Escola Agraria de Manresa
"El coneixement tècnic és important, però les ganes i l’actitud són determinants"
Marta Arce, directora de l'Escola Agraia de Manresa i ponent a Planeta Agro reflexiona sobre l'estat del sector
L’Escola Agrària de Manresa és un referent en formació en producció agrària ecològica i en la preparació de nous professionals del camp. La seva directora, Marta Arce, explica la seva participació a Planeta Agro, el repte del relleu generacional i la transformació del sector cap a un model més sostenible i innovador.
Planeta Agro serà un esdeveniment centrat en la sostenibilitat que tindrà lloc el pròxim 10 de novembre a les 10 del matí al celler Abadal. L'entrada és gratuïta, però cal apuntar-se a través d'un formulari online.
Què representa des de l’Escola Agrària de Manresa, participar en una iniciativa com Planeta Agro al territori de la Catalunya central?
Com a escola, una de les nostres tasques és precisament estar més presents al territori proper. Tot i que som molt reconeguts fora com a especialistes en producció agrària ecològica, sovint ens falta visibilitat dins del nostre entorn immediat. Formem part del Departament d’Agricultura i fa més de trenta anys que treballem en aquest àmbit.
En el seu moment, el claustre de professors va apostar decididament per la producció ecològica, quan encara no hi havia una reglamentació clara, vam ser dels primers a Catalunya. Avui, aquesta aposta s’ha consolidat. La producció ecològica és coneguda i reconeguda, i en molts sectors, com el de la vinya, on hi ha denominacions d’origen 100% ecològiques, el creixement és constant. En l'àmbit europeu, la política agrària comuna també impulsa clarament les produccions sostenibles.
Quina és la situació del relleu generacional al sector?
Nosaltres formem joves a través de la formació reglada, que és el primer esglaó de la cadena. Veiem que hi ha una mancança de relleu: moltes explotacions han de plegar, sobretot per jubilació, i als joves els costa entrar si no tenen infraestructura o no provenen de famílies pageses. El repte és aconseguir que les empreses siguin viables i, alhora, permetre que els joves hi accedeixin.
A l’escola, fem tot el que podem: els alumnes fan pràctiques de més de 1.000 hores, cosa que els permet un contacte directe i pràctic amb les explotacions. A vegades es creen aliances amb productors que necessiten relleu o ampliar plantilla.
Com s’adapta la formació a les noves demandes del sector?
Els cicles formatius s’estan adaptant molt. Hem incorporat mòduls de digitalització i de gestió empresarial, perquè és molt important fer una gestió correcta de les explotacions. La burocràcia és exigent i els petits productors han de complir moltes normatives, així que és essencial formar-los en aquests aspectes.
Com es podria resumir la filosofia de l'escola?
La part pràctica és molt important perquè els alumnes coneguin el “saber fer”. Intentem que siguin tan pràctics com sigui possible i que a l’empresa apliquin els coneixements concrets que necessiten. A més, oferim formació contínua en diverses branques: producció agrària, gestió, transformats, etc. Quan detectem mancances tècniques o necessitats del sector, reforcem la formació amb cursos i jornades tècniques.
Aquestes jornades tenen molt bona acollida i tracten temes d’actualitat, com programes del Departament d’Agricultura, noves plagues o millores de processos, sempre intentant lligar la formació amb les necessitats reals del sector.
Quines competències són imprescindibles per al professional agrari del futur?
El coneixement tècnic és important, però les ganes i l’actitud són determinants. Al llarg de la vida professional, els coneixements es poden adquirir, però la motivació i la curiositat marquen la diferència.
Quin paper juga la sostenibilitat en la formació i els valors de l’escola?
És un eix central. Tot l’alumnat que rebem ja està sensibilitzat amb aquests temes. Nosaltres la reforcem a través dels continguts, de la pràctica i de la relació amb el sector productiu. Tant l’agricultura ecològica com la convencional estan evolucionant cap a models més sostenibles, sigui per consciència social o per normativa.
Les noves generacions tenen una visió més sensible envers el medi ambient i el territori?
Sí, absolutament. Els joves arriben amb una mirada responsable i amb ganes de construir un model agrari que combini sostenibilitat, innovació i respecte pel territori.
