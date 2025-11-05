Dos amics de la Catalunya central creen un portal d’ofertes de feina
El manresà Gerard Subirà i l’oristanenc Roger Faja dissenyen IAempleo.com, un buscador web que vol esdevenir una alternativa a les grans InfoJobs o Indeed
“Trobar feina no hauria de ser frustrant”. Aquesta és la premissa amb la qual dos amics de la Catalunya Central, l’enginyer de telecomunicacions Gerard Subirà (Manresa, 1990) i l’enginyer industrial Roger Faja (Oristà, 1992), han dissenyat el portal web d’ofertes de feina IAempleo.com. Un cercador d’ofertes laborals que neix amb la voluntat d’esdevenir una alternativa a les grans empreses del sector com InfoJobs o Indeed. La idea del projecte va sorgir fa mig any i el passat 25 d’octubre van publicar la pàgina web.
El portal, que encara es troba en una fase primerenca de desenvolupament amb aspectes que s’estan acabant de polir, aposta per una fórmula clara per diferenciar-se de la competència i atraure empreses i candidats: “mostrem només ofertes reals, sense anuncis ni duplicats, ofertes directes de companyies”, assegura Subirà a Regió7. De fet, el projecte neix arran de la mateixa experiència personal de buscar feina i perdre temps amb publicitat i repeticions. “Vam decidir crear una eina ràpida, clara, fiable i amb ofertes que cap altre buscador aconsegueix trobar”, explica el manresà.
El sistema de funcionament del portal és com el del cercador de Google. Indexen les ofertes més interessants, amb una breu descripció, de les webs corporatives de les empreses grans. Els candidats només han de filtrar la cerca per les seves preferències i trobaran les propostes més adients al seu perfil professional. Asseguren que, actualment, hi ha més de 30.000 ofertes actives a Espanya en tot moment, totes verificades i actualitzades diàriament.
Això no obstant, competir contra les borses de treball líders en el mercat és difícil a l’inici. “Ara comencem de zero, i ens hem de fer conèixer. Les ofertes actuals ens estan portant candidats, i els candidats portaran a empreses”, detalla. Per poder-ho dur a terme i monetitzar la feina feta, però, els requerirà encara un període de temps.
El següent pas que volen materialitzar és la creació de l’apartat de registre per als candidats i les empreses. Els primers perquè puguin rebre notificacions de noves ofertes i actualitzacions d’aquelles a les quals s’han inscrit. Les companyies amb la finalitat de consultar les persones sol·licitants de feina per tal de tenir-los en compte en processos de selecció. Unes noves funcionalitats que posaran en marxa gràcies a la intel·ligència artificial i que tindrà com a objectiu final que candidats i les empreses facin “match” amb les millors ofertes.
En un futur, esperen estendre el seu mercat a altres països un cop estiguin consolidats a escala nacional. Així mateix, no descarten dissenyar l’aplicació del portal per arribar a més dispositius i pantalles.
