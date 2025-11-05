Bizum, el sistema espanyol de pagaments instantanis que planta cara a competidors com Google o Apple
L’aplicació espanyola de pagaments mòbils supera els 30 milions d’usuaris i es consolida com el segon mètode de pagament en comerç electrònic. Prepara el seu salt a Europa junt amb Bancomat i MB Way.
Marcos Rodríguez
"Et faig un bizum?" és ja una frase tan habitual a Espanya com demanar el compte. El que va néixer el 2016 com una manera ràpida d’enviar diners entre amics és ja un dels èxits més grans de la banca espanyola en innovació digital. Amb més de 30 milions d’usuaris actius i una mitjana de tres milions d’operacions diàries, és una peça clau de la transformació dels diners a Espanya.
Creat per la Societat de Procediments de Pagament SL i amb el suport de gairebé totes les entitats bancàries del país (CaixaBank, BBVA, Banc Sabadell i Santander, entre d’altres), Bizum ha aconseguit una cosa poc habitual en el món fintech: ser adoptat massivament i sense friccions. El 2024 va processar més de 1.100 milions de transaccions per valor de 44.000 milions d’euros, segons dades oficials. Més de 60.000 comerços –principalment online– ja accepten Bizum, cosa que el situa com el segon mètode de pagament més utilitzat en e-commerce a Espanya, només darrere de les targetes. El seu èxit rau en la senzillesa (només es necessita un número de telèfon vinculat al banc), la immediatesa i la confiança que transmet a l’estar integrat en les apps bancàries. El seu ús s’ha estès més enllà de les transferències entre particulars: donacions, pagaments a l’Administració, matrícules universitàries o subscripcions digitals.
Una referència europea
El creixement de Bizum no ha passat desapercebut a Brussel·les. Fa anys que la Comissió Europea i el Banc Central Europeu impulsen un sistema de pagaments independent de les xarxes globals Visa i Mastercard. En aquest context, Bizum s’ha convertit en una referència per construir la futura xarxa de pagaments sobirans d’Europa.
El 2025, Bizum, Bancomat (Itàlia) i MB Way (Portugal) van crear l’European Payments Alliance (EuroPA), que al seu torn va segellar una aliança amb l’European Payments Initiative per construir un hub paneuropeu que permeti pagaments instantanis entre països de la UE. L’objectiu: que un ciutadà espanyol pugui fer un bizum a un amic a Lisboa o Milà en segons, des de la seva pròpia app bancària. El pla tècnic està en marxa i els primers pilots estan previstos per a finals d’aquest any o començaments del següent.
El salt continental de Bizum no està exempt d’obstacles. El seu lideratge a Espanya és inqüestionable, però convertir-se en un actor dominant del comerç europeu exigeix superar barreres estructurals, tecnològiques i culturals.
Un model de sobirania digital
Més enllà de l’èxit operatiu, Bizum representa una aposta per la sobirania tecnològica. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, en la seva defensa de l’euro digital, ha reiterat que Europa necessita “infraestructures de pagament pròpies, segures i eficients”.
Bizum, juntament amb els seus homòlegs nòrdics i mediterranis, és l’experiment més avançat d’aquesta visió: un sistema europeu que competeix en igualtat amb les grans tecnològiques i reforça l’autonomia financera del continent.
El futur immediat
En el que queda d’any i a començaments del següent, Bizum preveu incorporar pagaments mitjançant tecnologia NFC, expandir Bizum Pay per a subscripcions i reforçar la seva presència en el comerç físic.
Els pròxims mesos seran decisius per comprovar si la plataforma espanyola pot mantenir el seu lideratge i escalar el seu model a la resta d’Europa, on la competència amb Apple Pay, Google Pay i les targetes tradicionals serà ferotge.
En qualsevol cas, la seva evolució demostra que Espanya ha sabut convertir una necessitat quotidiana en una infraestructura estratègica, i que el seu ‘invent’ més popular pot acabar marcant el rumb dels diners digitals europeus.
