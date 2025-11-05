La família Roqueta s'endinsa en el món dels escumosos amb el projecte Naveran
La nissaga bagenca entra com a soci principal al celler de Torrelavit
La família Roqueta amplia el seu horitzó vitivinícola i s’endinsa al Penedès amb el projecte Naveran, ubicat a Torrelavit. Amb aquesta associació com a socis principals, la família propietària dels cellers Abadal -al Bages- i LaFou -a la Terra Alta-, busca "donar continuïtat i un nou impuls estratègic al celler penedesenc", fundat el 1984 per Michel Gillieron.
La família Roqueta treballa des de fa generacions “ fidels a una manera d’entendre el vi com una expressió del paisatge”, explica Ramon Roqueta, propietari dels cellers, “i contribuint a posar en valor les varietats tradicionals i la tipicitat de cadascun d’aquests territoris”. Amb aquesta mateixa mirada s’incorporen al projecte de Naveran, en una aposta pels escumosos de gran qualitat i "amb la voluntat d’interpretar amb la seva visió i experiència una zona de gran complexitat i riquesa com el Penedès", expliquen els Roqueta en una nota.
Així mateix, l’acord també busca reforçar la presència de la família Roqueta en mercats clau on Naveran té ja un bon posicionament com EEUU, Dinamarca, Japó o Bèlgica. Amb aquest objectiu, i per dirigir el projecte, s’incorpora al celler Marta Sanvicente, enòloga de formació que al llarg de la seva carrera ha liderat la part tècnica i la internacionalització de cellers de referència al país.
La inspiració modernista que marca el caràcter de Naveran —que té el seu origen a la finca Can Parellada, establerta a finals del s. XIX— continua viva en l’actualitat. La integració amb el paisatge, la fluïdesa entre vinya i entorn, el respecte per l’orgànic —tots els caves són ecològics— i la connexió entre art i elaboració són valors que la família Roqueta vol seguir emparant en aquesta nova etapa.
El portfoli actual de Naveran, format per cinc escumosos —entre ells el Perles Blanques i el Perles Roses— i un vi tranquil, el Manuela de Naveran, s’ampliarà properament amb noves referències, com un vi elaborat amb sumoll blanc de noirs i un escumós d’alta gamma. Aquest any, per primera vegada, els caves Naveran es podran tastar a la barra de vins de l’Abadal Wine Experience & Christmas Market, que se celebrarà el dia 22 de novembre al celler Abadal, al Bages