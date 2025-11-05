La igualadina Buff tanca l'exercici 2024-2025 amb un benefici net de 2,7 milions d'euros
El 78% de les vendes de l'empresa igualadina prové de productes fabricats amb materials reciclats o naturals
ACN
L'empresa igualadina Buff, dedicada a la fabricació d'accessoris tèxtils, ha tancat l'any fiscal 2024-2025 amb un benefici net de 2,7 milions d'euros. La companyia ha facturat un total de 45,6 milions i destaca que el 78% de les seves vendes prové de productes fabricats amb materials reciclats o naturals. En un comunicat, l'empresa diu que ha consolidat un model que "combina el creixement econòmic amb el compromís ambiental". Les dades formen part de l'Informe de Sostenibilitat de l'empresa, que recull els principals avenços en matèria ambiental i social. El CEO de Buff, David Caps, destaca que aquest any han invertit "més recursos en sostenibilitat, millorat les instal·lacions per al benestar de les persones i minimitzat l'impacte ambiental".
Tal com mostra l'Informe de Sostenibilitat fet públic per Buff, el 78% de les vendes de la temporada 2024-2025 provenen de productes elaborats amb materials més sostenibles, com fibres d'origen reciclat o naturals com la llana. Fins ara, Buff ha reciclat més de 53 milions d'ampolles de plàstic a través dels seus productes, segons explica l'empresa en un comunicat.
D'altra banda, asseguren que l'energia consumida a la fàbrica d'Igualada -seu de la companyia- és 100% d'origen renovable i prop del 30% s'autogenera gràcies als 1.195 panells solars fotovoltaics que cobreixen la coberta de les instal·lacions.
Des de la companyia indiquen que el 88% de la seva producció es fa a Igualada i que el 68% dels seus proveïdors són locals o nacionals.
Actualment, l'empresa dona feina a 350 persones, compta amb 6 filials arreu del món i exporta a més de 70 països.
