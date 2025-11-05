Jaume Cots es perfila com el nou president del Gremi de Constructors d'Obres de Manresa i Comarca
Dilluns es farà efectiu el relleu, després de dotze anys de mandat de Josep Alias
El manresà Jaume Cots, director d'Operacions i Recursos de Cots i Claret, és l'únic candidat per succeir Josep Alias a la presidència del Gremi de Constructors d'Obres de Manresa i Comarca. Després de 12 anys al capdavant de l'entitat, Alias (Manresa, 1958), responsable d'Obra Llar 2000, no es presenta a la reelecció "per deixar pas a la gent jove". Dilluns que ve al vespre es farà a la seu del gremi a Manresa l'assemblea general que ha de decidir el relleu a la presidència. Només Jaume Cots ha presentat candidatura.
Alías s'acomiada del càrrec amb "la satisfacció", diu, "de veure que hi ha continuïtat". El gremi, amb 700 anys d'història i que actualment abasta les comarques del Bages, el Berguedà i el Moianès, té avui 68 socis, una trentena menys dels que disposava en els anys del boom de la construcció.
Jaume Cots (Manresa, 1976), per la seva banda, ha exercit fins ara de vicepresident segon del gremi i es proposa arribar a la presidència com una solució de continuïtat a la junta actual. "Del que es tracta és de fer una sacsejada", diu Cots, que compta amb Ferran Prat (Viscola) i David Pons (IcMan) per a exercir de vicepresidents i amb Xavier Fernández (Obrallar) per a la tresoreria. "Tenim pocs recursos i ja en vam destinar molts, fa dos anys, en administrar les festes de la Llum", apunta Cots que, amb tot, es proposa "visibilitzar l'agremiat" i, sobretot, aprofundir en la recerca de personal per al sector. El gremi té signat des de fa quinze anys un conveni amb l'IES Castellet per formar treballadors per a la construcció, "però encara no és suficient", diu Cots. Anualment, entre 8 i 10 joves surten formats del centre per poder-se incorporar a les empreses del gremi. Però en calen més, rebla Jaume Cots.
D'altra banda, el gremi de Manresa serà l'amfitrió, el proper 27 de novembre, de la trobada anual dels gremis de la construcció de la demarcació de Barcelona. La reunió es farà a l'IES Castellet, on s'imparteixen els únics cicles formatius de construcció al conjunt de la demarcació (tret dels que es poden estudiar a Badalona). La trobada, en què participaran una desena de gremis de tota la província, servirà per debatre sobre l'actualitat del sector a la regió i, més concretament, a la Catalunya central.
