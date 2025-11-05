L‘atur es manté a la baixa a la regió central mentre puja al conjunt català
En termes interanuals, el nombre de persones aturades registrades baixa a tota la regió excepte al Berguedà (amb un increment de l’1,29%) i al Solsonès (+1,26%)
El nombre de persones aturades registrades a les comarques centrals el passat mes d’octubre es va reduir de 297 en relació al mes de setembre, el que suposa una reducció percentual de l’1,3%. És una bona dada, atès que al conjunt català la tendència ha estat just la contrària, i el mes d’octubre va tancar amb el 0,75% més de persones buscant feina.
Són dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat, que permeten visualitzar que la Catalunya central continua eixugant més ràpidament el seu contingent d’atur que el que ho fa el conjunt de Catalunya. Així, mentre en relació a l’octubre del 2024 la reducció de l’atur a les comarques centrals ha estat del 4,07%, a Catalunya el percentatge ha quedat en el 3,09%.
Per comarques, destaquen les retallades de l’Alt Urgell (-5,45% intermensual i 3,57% interanual) i del Lluçanès (-4,29% i -17,46%, respectivament). Al Bages, també s’ha experimentat una rebaixa de l’atur registrat superior a la catalana, amb un descens de l’1,23% respecte del setembre i del 3,37% respecte del mes d’octubre del 2024.
En contrapunt, l’atur manté un lleuger ascens intermensual a l’Anoia (0,27%), al Baix Llobregat Nord (0,1%) i al Berguedà (0,24%), els tres, però, per sota de la mitjana nacional. En termes interanuals, l’atur baixa a tota la regió excepte al Berguedà (amb un increment de l’1,29%) i al Solsonès (+1,26%).
Les dades a Catalunya
L’atur repunta amb 2.400 persones més a l’octubre a Catalunya, un empitjorament del 0,75% en el segon mes consecutiu que va a l’alça. Es tracta d’un increment més moderat que la mitjana habitual del mes i que s’ha repartit entre tots els sectors menys la construcció. Coincidint amb la fi de la temporada turística, s’han registrat 324.495 desocupats, un 3,09% menys que fa un any i la xifra més baixa del mes des del 2007. Catalunya ha incrementat l’atur per sobre de la mitjana espanyola (0,57%) i és la tercera comunitat que suma més desocupats per darrere de Castella i Lleó i Andalusia. En canvi, Catalunya ha registrat 19.206 ocupats més respecte al setembre i ja té 3,88 milions d’empleats en actiu, un nou rècord per l’economia catalana.
El ritme de creació d’ocupació en aquest mes respecte al setembre ha estat per sobre dels tres exercicis anteriors amb un increment del 0,5%. En canvi, en comparació amb el 2024 ha crescut un 2,1% amb 80.000 feines més, un increment d’ocupació més moderat des del 2020.
Pel que fa a l’atur, el total de desocupats a Catalunya és el més baix d’un mes d’octubre des del 2007, quan n’hi havia 258.012. Així doncs, se situa per sobre de la que tenia el mercat laboral abans de la crisi financera però molt per sobre dels registres postcovid. L’atur masculí ha crescut amb més intensitat que el femení, però les dones continuen sent majoria a les llistes d’atur amb 187.976 persones, 955 més. En canvi, el total d’homes aturats s’ha situat en 136.519, 1.400 persones més.
Principalment, l’increment de l’atur s’ha concentrat entre els estrangers que han anotat un increment de 2.000 persones (+3%) aquest mes, fins als 65.152. Un 20% dels aturats a Catalunya no tenen la nacionalitat espanyola.
Per sectors, la desocupació ha anat a l’alça en tots en comparació amb el mes de setembre menys a la construcció, que registra un descens del 2,12%. En canvi, a l’agricultura és on s’ha notat més la pujada de l’atur amb un augment del 2,39%, seguit del sector serveis que ha augmentat un 0,98% els aturats. La indústria ha tancat l’octubre amb un tímid augment del 0,15%. n
