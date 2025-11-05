Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La proposta de Llei de Cambres arriba al ple del Parlament sense esmenes a la totalitat

Votació al ple del Parlament

Votació al ple del Parlament / ACN

Barcelona

La proposició de llei de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres ha superat el debat de totalitat i continuarà la seva tramitació al Parlament. La iniciativa, presentada pel PSC, Junts, ERC i el PPC, ha arribat a aquest primer debat sense esmenes de retorn. La proposició es tramitarà pel procediment d'urgència. El text, consensuat per les tretze cambres de comerç de Catalunya, adapta la normativa catalana a la llei bàsica estatal de cambres de comerç del 2014 i actualitza la llei catalana del 2002.

La proposta reconeix les cambres com a òrgans consultius, de representació i de col·laboració amb les administracions que representen, promouen i defensen els interessos generals del comerç, la indústria, la navegació i els serveis.

A més, el text regula el Consell General de les Cambres i en reforça les funcions i estableix un sistema doble de finançament tant de les cambres com del consell: el públic, explicitat als pressupostos de la Generalitat, i el privat.

