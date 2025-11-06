Dades del tercer trimestre
L’economia catalana modera el seu creixement fins al 2,4%, quatre dècimes menys que l’espanyola
Els serveis baixen una marxa i llasten lleument l’avenç del PIB català, que creix encara gairebé un punt per sobre de la mitjana europea
Gabriel Ubieto
L’economia catalana va créixer durant el tercer trimestre d’aquest any a un ritme interanual del 2,4%, una dècima menys que el trimestre anterior i engrandeix així la bretxa amb l’avenç de l’economia espanyola, que en aquell mateix període va registrar un creixement del seu producte interior brut (PIB) del 2,8%.
Així ho constaten les dades actualitzades aquest dijous per l’Idescat, que constaten com els serveis (i en menor mesura l’agricultura) han baixat una marxa i han llastat la millora de la indústria i la construcció. Segons les previsions oficials, l’exercici no tancarà gaire lluny d’aquest 2,4% i, a falta de potencials revisions, Economia projecta un creixement anual del 2,5%.
Malgrat aquesta molt lleu desacceleració, la consellera d’Economia de la Generalitat, Alícia Romero, ha qualificat les dades com a «bones» i ha destacat que Catalunya creix «per sobre de la Unió Europea». «L’economia funciona bé», ha emfatitzat, durant la seva intervenció aquest mateix dijous en el congrés del Col·legi d’Economistes de Catalunya.
La consellera d’Economia ha incidit en la comparació amb la mitjana de les economies europees, amb què Catalunya manté encara una distància substancial. Mentre la mitjana de la UE va créixer durant el tercer trimestre a l’1,5%, Catalunya ho fa gairebé un punt per sobre (2,4%).
Romero ha lloat l’evolució del PIB català, però també ha reconegut que el teixit productiu té seriosos reptes per endavant, com repartir millor aquesta riquesa generada. «A Catalunya tenim un 33% de pobresa infantil, ens hauria de fer vergonya», ha asseverat.
Una altra assignatura pendent que ha assenyalat és la productivitat, que és «baixa i no creix», segons ha afirmat, malgrat els recents brots verds que han detectat organismes com la Cambra de Comerç de Barcelona. Segons l’informe que van presentar la setmana passada, durant l’últim any la productivitat per hora treballada ha augmentat a Catalunya un 2%, davant l’1,2% que ho ha fet a la mitjana espanyola.
La consellera d’Economia ha assenyalat que una via per reforçar la productivitat catalana passa per fer més grans les empreses catalanes. «Hem de veure com entre tots contribuïm a guanyar dimensió empresarial, amb més finançament», ha asseverat.
Optimista amb els pressupostos i el finançament
Romero s’ha mostrat optimista en relació amb les dues grans comeses que té la seva conselleria per davant durant els pròxims mesos: elaborar i tirar endavant uns nous pressupostos per a la Generalitat i definir i pactar un nou model de finançament per a Catalunya.
«És la voluntat del Govern tenir l’any que ve uns nous pressupostos, que diferent és gestionar sense una crisi econòmica, hem d’aprofitar els vents de cua», ha afirmat, amb referència als nous comptes públics.
Uns pressupostos que la llei dicta que el Govern hauria de presentar un nou projecte abans del 15 d’octubre i ja acumula tres setmanes de retard a aquest efecte. De moment, sí que ha anunciat la seva pretensió d’elevar el sostre de despesa un 7%, fins a un total de 40.524 milions d’euros de capacitat.
I, en relació amb la renovació del model de finançament autonòmic, caducat des del 2014, no ha revelat el minut i resultat de les negociacions amb els seus col·legues del PSOE i s’ha limitat a manifestar el desig d’acabar assolint un acord i poder validar-lo també al Congrés.
