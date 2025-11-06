La contractació es dispara el 12% en un any al Bages
L'increment interanual se sustenta especialment en els 271 contractes més signats a Manresa
El nombre de contractes signats el mes d'octubre al Bages va ser de 5.289, 570 més que els signats el mateix mes de l'any passat. Això suposa un increment del 12,08% interanual. Així, el Bages és la sisena comarca del país, i la segona de més de 100.000 habitants (després del Baix Penedès), amb el major augment de la contractació a l'octubre. En relació al mes de setembre d'enguany, l'increment ha estat més moderat, del 3,44%
Al territori central, l'augment més destacat de la contractació s'ha experimentat al Moianès, amb el 31,48% més, fins als 213 en total. També al Lluçanès el balanç de la contractació és positiu d'un any a l'altre, amb el 7,69% més de firmes, fins a un total de 112. A la resta de comarques, s'han perdut contractes: el 5,12% al Berguedà (fins als 815), el 6,65% a la Cerdanya (407), l'11,4% a l'Anoia (2.844), el 12,93% al Solsonès (229) i el 21,29% a l'Alt Urgell (329).
En relació al setembre, la contractació augmenta al Moianès (27,54%), al Lluçanès (27,27%) i al Bages (3,44%) i cau a la resta de comarques. Ho fa especialment al Berguedà (-11,89%) i a l'Anoia (-12,17%).
Al Bages, l'increment interanual se sustenta especialment en els 271 contractes més signats a Manresa en el període, gairebé la meitat del guany total comarcal. També hi ha hagut notables aguments a Santpedor (93 contractes més), Sant Vicenç de Castellet (69) i Súria (51). Tots aquests sumats suposen el 85% de l'increment comarcal durant l'any.
A la resta de capitals de comarca, hi ha hagut descensos rellevants de la contractació a la Seu d'Urgell (-20,65%), Igualada (-18,2%), Solsona (-4%) i Puigcerda (-4,37%) i i ha crescut a Berga (0,59%), a Moià (20,27%) i a Prats de Lluçanès (9,52%).
En el cas de Manresa, dels 2745 contractes nous de l'octubre, 1.345 es van fer a homes i 1.400 a dones, el que suposa el 51% del total, gairebé un punt percentual més del que la contractació de dones va suposar l'octubre de l'any passat i també el setembre d'enguany.
Quant a la nacionalitat, 713 dels 2.745 contractes, el 26%, es van fer a persones de nacionalitat estrangera. D'aquests 713, 400 eren a dones, el 43,9%, un percentatge sensiblement inferior als del mes de setembre d'enguany (quan la contractació de dones estrangeres va ser el 46,12%) i l'octubre de l'any passat (el 45,48%).
Al conjunt de Catalunya, l'octubre es va tancar amb 244.562 contractes, el 3,14% més que el mes de setembre, però el 3,23% menys que l'octubre de l'any passat. Del total, el 27,58% es van fer a estrangers, un percentatge inferior al del mes de setembre (28,17%) i una mica superior al de l'octubre de l'any passat (27%).
