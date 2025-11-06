L’assessoria Talenom aprofita el teixit econòmic de Manresa per créixer
La firma finlandesa va instal·lar-se a la capital del Bages a principis de 2024 amb l’adquisició de l’Assessoria del Bages
Oferir a les empreses i autònoms un assessorament “pròxim, personalitzat i d’alta qualitat”. Amb aquest objectiu l’assesoria Talenom va decidir instal·lar-se a Manresa a principis del 2024 per continuar el seu procés de creixement i aprofitar els beneficis econònimcs de la regió a la província. Nascuda de l’adquisició de la històrica Assessoria del Bages, l’oficina de la companyia està situada al Polígon Industrial Els Dolors i disposa de trenta professionals dedicats a l’acompanyament de pimes i autònoms. Va aterrar a Espanya el 2021 i té una forta presència a Catalunya, amb la seu a Barcelona i oficines també a Sant Cugat, Granollers i Mataró.
L’activitat de l’assessoria se centra en serveis comptables, fiscals, laborals i legals. Compta amb un programari propi per optimitzar l’eficiència i millorar l'experiència dels seus clients i del seu equip. Amb la integració a Manresa, Talenom ha buscat reforçar la presència a la Catalunya central ampliant l’oferta de serveis a empreses, impulsar la digitalitzacio de pimes i autònoms i incorporar noves eines tencnològiques. La seva activitat és diversificada i tracten un ampli ventall de sectors que sol·liciten els seus serveis.
“Manresa ens va agradar, És el motor econòmic de la zona i ens encaixava molt, també perquè l’equip que hi havia era molt bo. Ens ha ajudat a especialitzar-nos en algunes indústries. Per a nosaltres és molt important el creixement del client de proximitat en la nostra estratègia de marca i projecte, i la capital del Bages ens ho ha aportat”, ha explicat a Regió7 el director de negoci de Talenom Manresa, Pep Gil.
Alhora, ha assegurat que amb la integració donen un resposta més completa a les necessitats dels clients:“un dels objectius de l’empresa és la digitalització de les tasques burocràtiques de les pimes i autònoms per tal que els hi siguin mès fàcils i àgils. A més, hem afegit serveis d’internacionalització per a tots aquells que ho necessitin”.
Precisament, una de les tasques que hauran de gestionar pròximament pimes i autònoms és l’arribada del nou sistema de facturació electrònica Verifactu, impulsada per Hisenda per verificar les factures de pimes i autònoms de manera automàtica i amb immediatesa.
Sobre aquesta qüestió, Talenom va organitzar una xerrada al respecte el passat mes d’octubre al Palau Firal. “La preocupació de la gent no és el cost del programa ni el programa en sí, sinó l’obligació de fer bé les factures, la rectificació, la forma de treballar a partir d’ara i la incertesa de tota la informació que vol l’administració”, ha detallat Gil. La normativa serà obligatòria per a les empreses a partir de l’1 de gener de 2026 i per als autònoms a partir de l’1 de juliol de 2026.
De cara els pròxims anys, Talenom té “un pla de negoci per un creixement fort”. Des de la seva arribada a l’Estat, la companyia internacional d’origen finlandès nascuda el 1972 ha adquirit i integrat més de 20 assessories, segons explica Gil, i la plataforma tecnològica Nomo. La firma opera en set comunitats autònomes (Catalunya, Comunitat Valenciana, Andalusia, Comunitat de Madrid, Galícia, Astúries i País Basc) i a finals d’any preveu arribar als 400 treballadors. El 2024 va facturar 15 milions d’euros, un 80% més respecte a l’any anterior i el seu objectiu és adquirir entre quatre i cinc assessories anualment.
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
- Excursió a la natura de la Cerdanya: ara amb preus i horaris
- Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
- Més que una hortalissa: l'albergínia podria ser la teva millor aliada per tenir cura dels ronyons
- Una deflagració en un pis a Manresa obliga a evacuar els veïns de matinada
- Aturen un vehicle en un control al túnel del Cadí i hi troben un rifle i cinc caps d'animals salvatges
- El curiós passat de Carlos Mazón com a aspirant a Eurovisió amb el grup 'Marengo'
- Mor l'artista manresà Ferran Costa, als 71 anys